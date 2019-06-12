Принц Гарри подарил жене «кольцо вечности»

Внимательные журналисты во время парада "Trooping the Colour" в честь дня рождения королевы Елизаветы II разглядели на руке Меган Маркл новое кольцо. И даже разузнали тайное значение украшения, которое герцогине Сассекской подарил ее супруг принц Гарри.

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Оказывается, такие кольца в королевской семье принято дарить после важного события - годовщины свадьбы или рождения ребенка. Как правило, «кольцо вечности» богато украшено бриллиантами, которые опоясывают палец, символизируя бесконечность.



Как сообщает "People", украшение подарил своей супруге принц Гарри на годовщину их свадьбы. Кстати, подобное кольцо есть и у Кейт Миддлтон - она получила его в подарок от мужа, принца Уильяма, после рождения у пары первого ребенка.

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