Кейт Миддлтон экономит на детской одежде?

Казалось бы, у королевской семьи и не должно быть проблем с тем, во что одеть маленьких детей. Но оказалось, что Кейт Миддлтон и принц Уильям, как и многие обычные родители, не видят ничего страшного в том, чтобы надеть на младшего ребенка одежду старшего, из которой он вырос.





К примеру, на днях репортеры заметили принцессу Шарлотту в темно-синем кардигане, который не так давно принадлежал ее брату Джорджу. А во время тура герцога и герцогини Кембриджских по городам Польши девочку увидели в красных ботинках принца Гарри - их дядя маленькой принцессы носил аж в 1968 году!



Такой рациональный подход к детскому гардеробу шокировал некоторых поклонников королевской семьи, которые искренне не поняли, зачем Кейт и Уильям одевают своих детей в "старьё". В то же время некоторые эксперты предположили, что таким образом герцог и герцогиня Кембриджские заботятся об окружающей среде - ведь текстильное производство считается одним из самых вредных для экологии. Они также похвалили супругов за их скромный образ жизни, который очень положительно влияет на репутацию не только Уильяма и Кейт, но и всего Британского королевского дома.

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