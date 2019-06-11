Оставить прошлое: на какие жертвы пошёл принц Филипп ради жизни в семье Виндзоров?

Бесконечная роскошь, окружающая монархов, далеко не всегда говорит об их жизненном благополучии. Это со стороны короли и королевы живут в вечной радости и нескончаемом достатке, а на деле у них проблем немало, причём от самых простых семейных неурядиц люди голубых кровей тоже спрятаться не могут. Принц Филипп, которому недавно исполнилось 98 лет, долгие годы был ненужным чужаком в семье супруги Елизаветы II. Ему пришлось отказаться от собственных титулов, религии и даже возможности передать детям свою фамилию – Филипп отказался от своего прошлого ради счастливого будущего рядом с любимой королевой.

Филипп и Елизавета познакомились ещё в 30-х годах прошлого века. Впервые они встретились в 1934 году, когда принцу было всего 14 лет, но официально начало их взаимоотношений зарегистрировано в 1939 году. Именно тогда, если верить биографам, молодая Елизавета влюбилась в статного 18-летнего Филиппа.

Впрочем, девочке тогда было всего 13 лет, так что принц даже не думал о каких-то отношениях. Иногда они переписывались, ведь были дальними родственниками – мать Филиппа приходится внучкой королеве Виктории.

Но время шло, и Филипп всерьёз задумался о своей молодой и красивой подруге из королевской семьи. В 1947 году 21-летняя Елизавета объявила о помолвке с принцем Филиппом, а спустя пять месяцев они наконец поженились в Вестминстерском аббатстве.

И тут у нашего героя начались проблемы. Всё-таки он вступил на территорию королевской семьи, которая ревностно чтит традиции прошлого. Принц честно старался бороться с пережитками былых времён, но получалось это у него далеко не всегда.

Представители Букингемского дворца вообще не жаловали принца Датского и Греческого, который жил буквально в изгнании из-за падения монархии в Греции. Жена Георга VI, королева-мать Елизавета, называла молодого человека гунном. Филипп был довольно груб, нередко язвил, да и к роскоши проявлял полное равнодушие – разве так должен вести себя представитель британской знати?

Но мать Елизаветы II простила его из-за любви дочери, а остальная британская элита изменить своё отношение не могла. Дело тут ещё в том, что сёстры принца Филиппа ещё до войны вышли замуж за немецких аристократов, которые в итоге поддержали нацистов. И не смотрели британцы на то, что сам Филипп воевал во Второй мировой на стороне Союзников, так что недоверие никуда уходить не собиралось.

Решить вопрос удалось лишь большими жертвами для самого принца. Филиппа вынудили «забыть» о прошлом, так что из принца Датского и Греческого, крещенного в греческой православной церкви, он стал англиканским герцогом Эдинбургским.

Но и этого недоверчивым аристократам было мало. Они запретили Филиппу передавать детям свою фамилию – Маунтбеттен. Причин тому было много. С одной стороны, почти вся элита считала, что династия обязана носить фамилию Виндзор, ради сохранения которой якобы отдал свою жизнь отец Елизаветы II. Такого же мнения придерживался знаменитый премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, который также недолюбливал принца Филиппа.

К тому же политик думал, что за желанием передать фамилию членам королевской семьи может стоять дядя Филиппа – лорд Луис Маунтбеттен. Всё-таки именно он воспитывал молодого принца, он передал ему свою фамилию и сильно повлиял на будущего супруга Елизаветы II.

В результате Филиппу строго запретили передавать свою фамилию, что стало серьёзным ударом для него. Если верить биографам, принц болезненно отреагировал на такое требование: «Я не представляю собой ничего кроме чертовой амебы. Я единственный человек в стране, который не может передать свое имя собственным детям».

Впрочем, со временем Елизавета II получила достаточно власти, чтобы немного скрасить горе своего супруга. Она издала указ, согласно которому все внуки, не являющиеся прямыми наследниками трона, будут носить двойную фамилию Маунтбеттен-Виндзор.

Такие вот строгие и неприятные запреты, жертвами которых стал принц Филипп, объясняются жёсткими традициями королевской семьи Великобритании. Монархий в мире сейчас немало, но почти все они потеряли свою власть – многие государства с живыми королями и королевами пришли к демократии. Осталась лишь бесконечная преемственность, красивые традиции и память о былых заслугах. Представители королевских семей прекратились в ходящие символы, которых зачастую очень любит народ.

Этот символизм живёт буквально во всём: начиная от многочисленных украшений королевы Елизаветы II, заканчивая специальным языком жестов правящей элиты.

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Кому-то такие традиции и порядки нравятся, кто-то, вроде того же принца Филиппа, пытается с ними бороться. Есть те, кому это даже удаётся, из-за чего нередко даже самые строгие королевские правила немного смягчаются. Меган Маркл, которая недавно наконец-то появилась на людях после рождения сына, часто нарушала принятые традиции. А в Норвегии красавица-принцесса Марта Луиза вообще закрутила роман с темнокожим шаманом из США. Впрочем, именно из-за этих причуд и странностей мы любим наблюдать за жизнью представителей современных королевских семей.

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