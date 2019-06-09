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Меган Маркл впервые вышла в свет после рождения сына
По инф. rosbalt.ru   
09 Июня 2019 г.
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Жена британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл, впервые после рождения сына вышла в свет. Она вместе с супругом приняла участие в военном параде "Trooping the Colour".

Меган Маркл впервые вышла в свет после рождения сына

Парад проводился второй раз в честь дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II. В нем приняли участие 1400 военных и 400 музыкантов, 200 лошадей.


Напомним, Маркл родила мальчика 6 мая. Его назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.

По инф. rosbalt.ru

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