Меган Маркл впервые вышла в свет после рождения сына

Жена британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл, впервые после рождения сына вышла в свет. Она вместе с супругом приняла участие в военном параде "Trooping the Colour".

Парад проводился второй раз в честь дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II. В нем приняли участие 1400 военных и 400 музыкантов, 200 лошадей.



Напомним, Маркл родила мальчика 6 мая. Его назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор

По инф. rosbalt.ru

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