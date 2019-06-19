Она подарила нам синие джинсы: мир прощается с легендарным дизайнером Глорией Вандербилт

Синие джинсы уже давно превратились из предмета вожделения жителей позднего СССР в совершенно обычную часть гардероба, которая есть практически у каждого жителя нашей страны. Создательница столь универсальной и всеми любимой одежды Глория Вандербилт дожила до 95 лет, а недавно её сын сообщил о смерти легендарной изобретательницы.

Телеведущий Андерсон Купер, сын Глории, рассказал, что пару недель назад его матери поставили страшный диагноз: прогрессирующий рак желудка. «Она была готова. Она была готова уйти», – заявил Купер.

Глория Вандербилт успела прославиться как модельер, писатель и одна из авторов синих джинсов. Она родилась в 1924 году в городе Нью-Йорк. Четыре раза была замужем, да и карьеру успевала строить. То актрисой трудилась, то художницей, то дизайнером. В 1970-х годах крупная индийская компания Murjani Corporation предложила Глории дать старт линейке джинсов с инициалами её семьи и личным логотипом женщины – лебедем.

Синие джинсы, к созданию которых приложила руку Глория, остаются очень даже популярными по сей день. Впрочем, официальная история джинсов берёт своё начало ещё в 1853 году, когда американский бизнесмен Ливай Страусс изготовил эту удобную и прочную одежду для фермеров. До этого момента существовало немало «предков» джинсов, которые представляли собой брюки, созданные из прочного материала. А сейчас джинсы всё ещё остаются где-то среди важных трендов моды, которые могут подойти даже дамам за 50 лет.