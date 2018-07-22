Выбираем брюки!

Кто бы, что не думал, 50 лет – самый лучший возраст для дамы. Не нужно беспокоиться о карьере или поиске мужа, дети подросли, а гормоны утихомирились. Женщина в этой поре прекрасно осознает, что является достоинством ее внешности и как их подчеркнуть, одновременно скорректировав недостатки, не теряя индивидуальности и оставаясь в тренде.

Брюки, джинсы, штанишки

Неотъемлемым предметом гардероба любой модницы, независимо от возраста и телосложения, являются брюки и джинсы, а также все то, что входит в категорию «штаны». Для того чтобы и они смотрелись превосходно стоит знать несколько секретов.

Элегантность и сдержанность

Ключевыми принципами выбора брюк, от которых стоит отталкиваться всем женщинам, перешагнувших рубеж бальзаковского возраста, являются элегантность и сдержанность.

Помните, не стоит равняться на молодёжь и покупать слишком узкие брюки с заниженной талией или наоборот мешковатые штаны. Лучше пусть ваш выбор остановится на модели, подчеркивающей фигуру, но полностью ее не открывающей.

При наличии лишних килограммов стоит присмотреться к вариантам со свободным силуэтом. Ни в коем случае не пытайтесь спрятать лишнее под бесформенной одеждой, которая только прибавить объема, нежели сгладить его.

При наличии таких достоинств, как пышные бедра спасут расклешенные от колена модели, которые «уравновесят» их, сделают фигуру пропорциональной.

А вот тем, кто относится к типу худощавых женщин как раз такие шаровары и подойдут. Однако в любом случае помните, что неприкрытая сексуальность хороша только для юных девушек.

В каком цвете?

Самым универсальным цветом брючек по - праву признан чёрный, который хорошо подходит под любой образ и стиль, сам по себе корректирует фигуру в нужном направлении. Хорошо смотрятся серый, синий и темно-коричневый цвета, насыщенных темных оттенков.

В теплое время года актуальны более светлые тона, например, белый, молочный, светло-серый и «кофе с молоком».

Такие яркие цвета, как «бордо», «хаки», пыльно – розовый и изумрудный уместны в неформальной обстановке, но требуют более продуманного образа.

Помните, чем ярче ваша внешность или макияж, чем смелее можно выбирать оттенки брючек. Однако откажитесь от таких модных инноваций, как неоновые штанишки, которые будут смотреться, не только неуместно, но и некрасиво на даме в возрасте.

Не помешает осторожность и при выборе дерзких фиолетовых брючек, которые могут придать образу яркости, но сыграть злую шутку с цветом лица, подчеркнув морщинки, синяки под глазами, сделав его изнеможённым.

Узоры, принты, аппликации

Если на джинсах сейчас очень популярны различные аппликации, рисунки и узоры, то с брюками дело обстоит иначе. Оптимальным вариантом станет шотландская клетка и небольшие цветочные принты. И если в первом варианте этот геометрический узор не упрощает образа, то во втором, большая часть наряда должна оставаться однотонной. В противном случае вместо интересного образа, мы получим «деревенский стиль».

А как же джинсы?

Если еще несколько десятков лет назад модные джинсы считались прерогативой молодых девушек, то сегодня их могут себе позволить и дамы после 50 лет при условии верно подобранного фасона. Но в любом случае это практичная одежда, уместная в любом возрасте. И здесь также действует правило: чем проще будут ваши джинсы, тем элегантнее будет смотреться женщина в возрасте.

Забудете про излишнюю потертость и кучу страз, про бахрому и ставки из гипюра. Не лучший вариант укороченные модели и рваные джинсы, практически не выходящие из моды. Отдайте предпочтение классике и расклешенным вариантам темно – синих, голубых и черных цветов.

Фасоны брюк для зрелых дам

В поисках своего фасона брючек остановитесь посередине. Здесь не уместны слишком узкие модели (по личным ощущениям) и слишком широкие варианты. В остальном предоставляется полная свобода: модные «дудочки» и экстравагантные «чиносы», удобные «бананы» и свободные «карроты». Всегда актуальны классические модели.

Особого внимания среди женщин после 50 лет заслуживают и прямые брюки классического кроя со стрелками, которые станут сейчас настоящим must have.

Выбирая брюки, учитывайте также тип фигуры, повод их надеть и личные предпочтения.

Например, для пеших прогулок и неформальных мероприятий высоким дамам подойдут брюки «гаучо», укороченные книзу и расклешенные от бедра. Они смотрятся оригинально, делают ножки еще длиннее.

Довольно интересно на женщинах после 50 лет смотрятся модели с широким поясом из ткани. Они корректируют фигуру, и больше всего подходят обладательницам фигуры по типу перевёрнутого треугольника.

Стройные женщины могут позволить приобрести «брюки-паруса» или выбрать модели с мужским кроем, расклешенные от бедра.

Дамочкам, работающим в офисе, стоит присмотреться к классическим прямым брюкам.

Остальные варианты брючек подходят для отдыха и свободного времяпровождения.

Выбор брюк будет приятным и удачным, если помимо рекомендаций, указанных выше вы будете учитывать вещи, имеющиеся в гардеробе, представлять себе тот образ, который получиться на выходе, а также отталкиваться от личных ощущений и тех эмоций, которые дарит вам новый наряд.

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