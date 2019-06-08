«Незаконные» выплаты: как пенсионеры задолжали Пенсионному фонду

Неприятный инцидент произошёл в Успенском районе Краснодарского края. Пенсионеры здесь стали должны Армавирскому отделению ПФР, ведь они долгое время получали выплаты к страховой пенсии за умершего человека. С одной стороны, по «букве закона» всё верно (деньги получены незаконные), но осадочек горький всё равно остаётся.

В ПФР отметили, что справки о смерти родственники предоставили вовремя, но этих справок было мало. Оказывается, было необходимо собственноручно написать специальное заявление на остановку выплат после смерти члена семьи. Скажите: а вы, (не дай Бог!) потеряв близкого человека и переживая горе — сохраните самообладание для этой бюрократической формальности?).

В результате примерно 30 пенсионеров отправят в суд, а ПФР попытается забрать у них «незаконно полученные» деньги. Кому-то придётся отдать десятки тысяч рублей, а других пенсионеров заставят выплатить сотни тысяч! Об этом поведала депутат Госдумы Наталья Костенко.

И в голой теории всё здесь правильно: справку пенсионеры не подали, да ещё и получали явно лишние выплаты за умершего родственника. На деле же всё это выглядит как финансовая наглость со стороны ПФР. Разве не должны были исправлять ошибку сами сотрудники фонда? Ведь они тоже не уследили за деньгами, а виноваты оказались пенсионеры! При этом поражает абсурд бюрократической машины, которой необходимо принести десятки справок ради того, чтобы отказаться от доплат на уже умершего человека. Со стороны это выглядит каким-то издевательством над людьми, которым и так живётся далеко не всегда сладко.

Особенно, если сравнить жизнь наших пенсионеров с богатыми россиянами. Доходы богачей неизбежно стремятся вверх, а пенсионерам приходится как-то выживать на 200 рублей в сутки! Легко понять пенсионеров, которые получали выплаты за умершего члена семьи. Люди просто смогли порадоваться за «просчёт» ПФР, ведь любые дополнительные финансы лишними не будут. Да и не задумывались они над этими юридическими формальностями, наверняка.

...Учитывая, что сейчас людям приходится экономить даже на еде, эти «незаконные» деньги пенсионеров пошли на первичные и самые простые человеческие нужды. А теперь люди окажутся в ужасных долгах из-за «справедливого» стремления ПФР.

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