Кто в России всех богаче? Вот имена "первой пятерки"...

Состояние богатейших россиян с начала 2019 года в совокупности увеличилось на 22,7 млрд долларов. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Всего в топ-500 самых богатых людей мира входят 23 россиянина.

По версии Bloomberg, в список пяти богатейших россиян входят акционер НОВАТЭКа и СИБУРа Леонид Михельсон (35-е место в рейтинге, состояние — 22,7 млрд долларов), владелец Universal Cargo Logistics Holding и НЛМК Владимир Лисин (39-е место в рейтинге, 21,3 млрд долларов), владелец «Интерроса» и гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин (40-е место в рейтинге, 21 млрд долларов), владелец «Северстали» Алексей Мордашов (48-е место в рейтинге,18,8 млрд долларов), а также основной владелец и глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (52-е место в рейтинге, 17,9 млрд долларов).

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Пропасть между доходами бизнесменов, чиновников и обычных людей увеличивается с каждым годом всё больше, в этом сомневаться не приходится. Население с каждым днём становится беднее, цены на продукты и товары потребления выше. Статистика неумолимо твердит

24% россиян экономят на продуктах питания, 29% — на путешествиях, 23% — на одежде и обуви, 22% — на развлечениях, 20% — на покупке деликатесной еды. Двести рублей в сутки, причем без необходимости покупать одежду и обувь, — только такую сумму может позволить себе потратить среднестатистический российский пенсионер.

Надежды на рост зарплат и пенсий у большей части населения нет. На этом фоне растет всё большее нетерпение и раздражение по отношению к богачам. Они, в свою очередь, предпочитают не замечать тех, у кого таких денег нет, хотя зря. Если бы часть средств они отдавали на благотворительность, то, как минимум, заработали себе ещё и доброе имя, что, на наш взгляд, важнее, чем многочисленные миллиарды долларов.



Polit.ru

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