Называя вещи своими именами: жизнь на 200 руб в день — удел российского пенсионера

Двести рублей в сутки, причем без необходимости покупать одежду и обувь, — только такую сумму может позволить себе потратить среднестатистический российский пенсионер. Расчеты привела аудитор Счетной палаты РФ (СП) Светлана Орлова.

По ее словам, в расчете за основу была взята средняя пенсия — 14 тыс. рублей в месяц. После вычета из этой суммы всех обязательных трат (коммунальные платежи, лекарства, средства гигиены), остается около 6 тыс. рублей. Это означает, что пенсионер может потратить на себя только 200 рублей в день. Покупка одежды или обуви не учитывается.

Орлова отметила, что решить проблему маленьких пенсий помогло бы решение демографической проблемы в целом — речь идет о мерах, направленных на рост населения и снижение смертности. Размер пенсий «увязан» с объемом страховых взносов, выплачиваемых с зарплат работающих (на самом деле, это не прямая зависимость, т.к. бюджет ПФР непрозрачен — в том числе и в части государственных дотаций, которые могли бы быть и гораздо больше - прим. МГ). В отдельных регионах сегодня зарплаты не превышают 20-25 тыс. рублей, постоянно снижается доля трудоспособного населения, а нетрудоспособного, напротив, растет.

Также Орлова указала, что федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» столкнется с трудностями при реализации. Она пояснила: сейчас 19 млн россиян живут за чертой бедности, которая «по факту не черта бедности, а черта нищеты». Каким образом эти люди будут покупать себе «здоровые продукты» — не совсем понятно. Орлова также привела такой пример: во время Великого поста цены на постные продукты сразу же взлетели вдвое. Финансовые возможности многих граждан просто не позволяют им приобретать «правильные» и полезные для здоровья продукты, констатировала аудитор СП.

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По инф. rosbalt.ru

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