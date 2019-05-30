Экономия на еде: в этом признается каждый четвертый в России

Исследовательский холдинг «Ромир» выяснил, что 24% россиян, принявших участие в опросе, экономят на продуктах питания.

29% респондентов экономят на путешествиях, 23% — на одежде и обуви, 22% — на развлечениях, 20% — на покупке деликатесной еды. По 7% экономят на медицинском обслуживании и занятиях спортом, 5% — на транспортных услугах, 4% — на мобильной связи.

Лишь 17% респондентов заявили, что могут себе позволить ни на чем не экономить.

Проведенное в апреле исследование показало, что респонденты хотели бы сократить свои затраты на первоочередное потребление в пользу досуга и сбережений. Так, 54% опрошенных отметили, что не возражают против экономии на еде.

Напомним, мы регулярно публикуем "сводки с полей" на тему богатства и бедности в России - и об объективных статпоказателях, и о субъективных оценках людьми своего материального положения. Все они, в итоге, фиксируют: богатые в нынешней России богатеют быстрее - а вот доходы наименее обеспеченных слоев населения фактически не растут, а сжимаются (с учетом инфляции). Экономика страны, основанная на принципах "государственно-монополистического капитализма" - не позволяет рынкам развиваться, создавать новые рабочие места, повышать людям зарплату. Отсюда - и унылая картина в кошельках.

Polit.ru

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