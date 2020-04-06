ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Семейные скандалы Любови Казарновской
2020-03-20-17-17-54
Личная жизнь Любови Казарновской – тема отчасти запретная. Певица нечасто рассказывает о событиях, которые принесли ей немало душевных страданий.
Иосиф Пригожин не одобряет поведение звёзд во время вспышки коронавируса
2020-03-09-15-27-06
Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Талантливые дети Джоли и Питта: чем занимаются наследники звёздной пары?
2020-03-14-02-54-38
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
«Она мне никто»: Ирина Понаровская не хочет общаться с бывшей приёмной дочерью
2020-03-08-06-58-32
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...
Рецепт похудения Надежды Бабкиной одобрили диетологи
2020-03-08-15-00-16
Популярная российская певица Надежда Бабкина в программе «Секрет на миллион» рассказала о своих методах борьбы с лишним весом в самые короткие сроки.

Любови Успенской посоветовали «сжечь» кожу, чтобы омолодиться
Анастасия ШИЛОВА   
06 Апреля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Королева российского шансона Любовь Успенская продолжает экспериментировать со своей внешностью, и это беспокоит преданных поклонников певицы. Артистка никогда не скрывала, что сделала много пластических операций и является постоянной клиенткой косметологов.

Любови Успенской посоветовали «сжечь» кожу, чтобы омолодиться


Даже друзья и коллеги отмечают, что от «натуральной» внешности Успенской практически ничего не осталось, и сейчас она выглядит, как совершенно другой человек.

После недавнего концерта на Дальнем Востоке зрители были сильно разочарованы внешним видом и состоянием артистки. Многие отметили, что даже грим не может скрыть круги под глазами, а лицо исполнительницы выглядит отёкшим.

Возможно, это последствия постоянного стресса, в котором певица находится последнее время. Напомним, что у неё очень сильно испортились отношения с дочерью после скандального интервью на телевидении, в котором Татьяна Плаксина «разоблачила» личную жизнь матери и их непростые взаимоотношения. По словам Успенской, всё, сказанное дочерью - это неправда, и она не понимает, почему Татьяна решилась на такое. После скандала Плаксина уехала в США к своему отцу, но даже оттуда до сих пор доходят «отголоски» этой грязной истории.

А вот профессиональные косметологи предполагают, что изменения во внешности певицы к стрессу отношения не имеют, а причина действительно в многочисленных «переделках» внешности, с которыми Успенская явно переборщила. Например, Анна Шеверова считает, что для Любови Залмановны идеально подойдёт метод «сжигания» кожи, который поможет сгладить «неприятности» от предыдущих вмешательств. Смысл процедуры - в удалении верхнего слоя кожи с помощью лазера, после чего организм начинает вырабатывать новые клетки, и лицо само по себе омолаживается.

Впрочем, пользователи интернета не слишком верят, что даже столь радикальное вмешательство улучшит внешность певицы. И советуют ей обратиться к психиатрам, так как неконтролируемое желание «улучшать себя» может быть признаком расстройства личности, которое без лечения не пройдёт.

Примечательные публикации на тему "Мода и стиль в возрасте мудрости"

...И много других публикаций на эту тему

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 