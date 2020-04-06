Любови Успенской посоветовали «сжечь» кожу, чтобы омолодиться

Королева российского шансона Любовь Успенская продолжает экспериментировать со своей внешностью, и это беспокоит преданных поклонников певицы. Артистка никогда не скрывала, что сделала много пластических операций и является постоянной клиенткой косметологов.

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Даже друзья и коллеги отмечают, что от «натуральной» внешности Успенской практически ничего не осталось, и сейчас она выглядит, как совершенно другой человек.

После недавнего концерта на Дальнем Востоке зрители были сильно разочарованы внешним видом и состоянием артистки. Многие отметили, что даже грим не может скрыть круги под глазами, а лицо исполнительницы выглядит отёкшим.

Возможно, это последствия постоянного стресса, в котором певица находится последнее время. Напомним, что у неё очень сильно испортились отношения с дочерью после скандального интервью на телевидении, в котором Татьяна Плаксина «разоблачила» личную жизнь матери и их непростые взаимоотношения. По словам Успенской, всё, сказанное дочерью - это неправда, и она не понимает, почему Татьяна решилась на такое. После скандала Плаксина уехала в США к своему отцу, но даже оттуда до сих пор доходят «отголоски» этой грязной истории.

А вот профессиональные косметологи предполагают, что изменения во внешности певицы к стрессу отношения не имеют, а причина действительно в многочисленных «переделках» внешности, с которыми Успенская явно переборщила. Например, Анна Шеверова считает, что для Любови Залмановны идеально подойдёт метод «сжигания» кожи, который поможет сгладить «неприятности» от предыдущих вмешательств. Смысл процедуры - в удалении верхнего слоя кожи с помощью лазера, после чего организм начинает вырабатывать новые клетки, и лицо само по себе омолаживается.

Впрочем, пользователи интернета не слишком верят, что даже столь радикальное вмешательство улучшит внешность певицы. И советуют ей обратиться к психиатрам, так как неконтролируемое желание «улучшать себя» может быть признаком расстройства личности, которое без лечения не пройдёт.

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