Дочь Успенской уехала за границу вместе с гонораром от НТВ

Скандал в семье популярной исполнительницы шансона Любови Успенской продолжает набирать обороты. Ранее в своих многочисленных интервью певица заявляла, что у неё прекрасные отношения с дочерью, но после передачи "Звёзды сошлись" на "НТВ" стало ясно, что это далеко не так.

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По словам Татьяны Плаксиной, ссоры и скандалы в их семье присутствуют постоянно. Последний начался из-за того, что ей пришлось переселиться из своей комнаты, чтобы там поселился племянник Успенской, с которым она в очень хороших отношениях. Артистка всегда считала его своим сыном, а он ей никогда не перечил.



В итоге Татьяна решила обратиться на телевидение, а редакторы канала НТВ пообещали сделать программу о её жизни и творчестве. Но как это часто бывает на телевидении, передача оказалась полностью посвящена притеснениям дочери со стороны Успенской. Упоминались и физические наказания, и запрет ходить в православный храм. Также, по словам Татьяны, Успенская всё время находится в состоянии опьянения - и если раньше это был алкоголь, то сейчас есть подозрения, что певица принимает какие-то психоактивные вещества.



После выхода программы в эфир Успенская во всём обвинила телеканал НТВ. Она считает, что её дочь использовали для создания шоу и поднятия рейтинга. Что касается конфликта, то он действительно был, но совсем не в такой форме как это показали на экране.



Необходимо отметить, что не все гости в студии поверили словам Татьяны. Позже она сама принесла публичные извинения матери и заявила, что на интервью согласилась в момент, когда у неё был посттравматический шок.



Казалось бы, конфликт исчерпан, точки расставлены, можно спокойно жить дальше. Но Плаксина вдруг забрала свой гонорар за участие в передаче и улетела в США к своему отцу. Такой поворот явно не по душе знаменитой матери, но в очередной раз "бороться" с дочерью Успенская не стала.



- Да, она больше не живет в России. Она приняла такое решение сама, я удерживать не стала. Сказала: «Пожалуйста, уезжай в Америку!». Оплатила билеты, она взяла сумму денег, которую НТВ дал ей за продажную информацию, и уехала к папе. Пусть они будут счастливы! Пусть она докажет, что хочет. Теперь у нее есть свобода полная, - с заметным раздражением прокомментировала поступок дочери Любовь Залмановна.

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