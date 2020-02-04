«Сейчас вызовем санитаров и тебя заколют»: как рушатся отношения Любови Успенской и её дочери

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Любовь Успенская никогда не забывала хвастаться своими трепетными отношениями с дочерью, называя наследницу «главной любовью всей своей жизни». Но на деле в их отношениях всё не так радужно, как кажется со стороны.
Свою дочь Татьяну артистка с самого детства активно балует и редко обделяет вниманием. Не без помощи матери девочка смогла отучиться в США, нередко ездила за границу и делала совсем недешёвые покупки. По словам Успенской, она сожалеет, что поздно родила ребёнка, но теперь пытается дарить своему чаду «лишь добро».
Впрочем, сама Татьяна считает несколько по-другому. Если верить её словам, мама далеко не всегда ведёт себя как достойная родительница.
Так, в студии программы «Звезды сошлись» девушка призналась: «Она берёт, запирает дверь на ключ и начинает меня душить». До 30 лет Татьяна терпела, молчала и никому ничего не говорила. Лишь сейчас она смогла приоткрыть правду о конфликте в семье, который назревал долгие годы. Она вспомнила, как мама порой говорила её: «Сейчас вызовем санитаров и тебя заколют».
В каком-то смысле это были не просто слова. Успенская действительно отправляла свою дочь в клинику для душевнобольных, пытаясь вылечить её от наркотической зависимости. Кстати, ходят слухи, что и сама Любовь Залмановна принимала запрещённые препараты.
Фанаты не сильно удивились столь откровенному рассказу Татьяны Плаксиной. По их мнению, девушка лишь отреагировала на последнее высказывание её матери. Тогда Успенская поведала о состоянии психического здоровья своей дочери.
– Моя дочь Татьяна действительно пострадала в аварии год назад. И да, ее душевное состояние пошатнулось, психологически она не справляется самостоятельно с болезнью. Три клиники за нашими плечами не дали должного результата. Мои попытки закрыть её от общества, которое не всегда доброе — оказались безуспешными, – заявила артистка.
Вот так иллюзия якобы прекрасных отношений рухнула буквально за несколько дней. Поклонники в Интернете уже активно призывают Татьяну и Любовь помириться и забыть обиды. Будем надеяться, что мать и дочь смогут найти общий язык, справившись с непростыми, но всё-таки решаемыми разногласиями.
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