Оскандалившаяся министр отправлена в отставку — от "вкусной" суммы. Но в кошельках пенсионеров денег не прибавилось...

Обнародован и широко обсуждается размер дохода министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой - той самой, что на спор вызывалась "прожить на 3,5 тыс рублей в месяц". Согласно ее декларации о доходах, в прошлом году чиновница заработала 2,3 млн руб. - то есть более 190 тыс. руб. в месяц в 2017 году.

Машины у женщины нет, но на нее записана квартира площадью 46,5 кв. м, жилой дом в 171,9 кв. м и дачный участок площадью 338 кв. м.

В общем, не миллиардерша - но дама явно не из бедных.

Напомним, Соколова была отправлена в отставку после того, как заявила, что для удовлетворения «минимальных физиологических потребностей» достаточно 3,5 тыс. руб. в месяц - прожиточного минимума пенсионеров в регионе.

И вот тут, после того как удовлетворенно похихикаешь (как же, бестактная глупость наказана!) - впору задаться одним простым вопросом: а стал ли от увольнения чиновной дамы унизительно низкий прожиточный минимум пенсионера - больше? Конечно же, нет. Эта статистическая величина, которую обязано поддерживать государство - не изменится ни на копейку. А на министрескую зарплату 190 тысяч в месяц - наверняка найдется новый претедент (кстати, это вовсе не такие уж огромные деньги - если учитывать объем ответственности и круг честно исполняемых обязанностей соответствующего чиновника). Просто претендент этот будет поосторожней в высказываниях, урок министра Соколовой пойдет многим уроком.

Так за что же наказана министр из Саратова? Да просто за то, что по глупости прилюдно привлекла внимание к очевидному: к проблеме бедности в России и к шокирующему разрыву в уровне жизни богатых и бедных в стране. По чиновничьей логике, об этом просто надо помалкивать. Иного вывода из этой истории сделать невозможно.

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