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Куплена бутылочка винца за £424 тыс. Это ж почем каждый глоток будет?
По инф. rosbalt.ru   
15 Октября 2018 г.
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vine

На аукционе в Нью-Йорке продали бутылку французского бургундского вина Романе-Конти 1945 года за рекордные £424 тыс. Это самая высокая цена за бутылку вина за всю историю продажи на аукционах, сообщает The Independent.

Бутылка вина находилась в личной коллекции Роберта Друхина, который руководил известной маркой вина Maison Joseph Drouhin с 1957 по 2003 год.

Предыдущий рекорд по цене установила бутылка вина1869 года Chateau Lafite Rothschild, которую продали за £177 тыс. в Гонконге в 2010 году.

По инф. rosbalt.ru

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