Нищета и несправедливость: случайная подработка обернулась для матери-одиночки "уголовкой". Государство же "ограблено"...

В Саратовской области безработную мать-одиночку, воспитывающую двоих детей, осудили за случайные подработки уборщицей в местной пиццерии. Полицейские сочли, что она обокрала государство на 7 тыс. рублей, получая еще пособие по безработице.

Как сообщила ИА «Взгляд-Инфо» жительница Ивантеевки Ольга Журавлева, 10 сентября женщина была осуждена по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ — за незаконное получение выплат по безработице. Ей присудили 120 часов обязательных работ. Своей вины она не признает и считает дело полностью сфабрикованным.

Как рассказала женщина, она одна растит двух несовершеннолетних детей. Одна из дочек больна эпилепсией. Постоянной работы у нее не было и в прошлом году Ольга обратилась за помощью в местный центр занятости населения. «Пока состояла на учете, несколько раз помогла убраться в местной пиццерии. Девочки отблагодарили деньгами и отдавали пищевые отходы. 7 марта сотрудник полиции усмотрел в моих действиях признаки преступления. Был составлен рапорт, началась проверка. Меня вызвали в полицию и отобрали объяснение. Забабурин (вероятно, майор полиции Забабурин Сергей Викторович, врио начальника отделения полиции N1 в составе МО МВД России „Пугачевский“ — прим.ред.) пояснил, что это просто формальность, и ее нужно отработать. Позже оказалось, что в объяснении я даю признательные показания и раскаиваюсь в содеянном...» — рассказала женщина.

Сначала ей вменили ущерб 4900 руб.- эту сумму в своем рапорте указал полицейский. Позже дознаватель «дотянет» ущерб до 7040 рублей 65 копеек, «чтобы сумма „дошла“ до уголовной ответственности», считает Журавлева. По мнению осужденной, на момент проверки работники центра занятости уже знали о возможной незаконности получения пособия, однако вместо того, чтобы снять ее с учета, на очередном переосвидетельствовании дали это пособие получить.

«Знали обо всем и сотрудники полиции, но никакой разъяснительной беседы о возможности наступления уголовной ответственности со мной не провели. Получается, что сотрудники полиции, которые проводили проверку по данному факту, не предотвратили возможность наступления преступления, а, напротив, потворствовали и ждали, пока я получу очередное пособие для того, что бы сумма ущерба дошла до суммы, необходимой для привлечения меня к уголовной ответственности. Именно поэтому следствие намеренно затянули. Однако у суда ни к кому не возникло вопросов, кроме меня», — говорит женщина.

Журавлева говорит, что у нее не было намерения незаконно получать пособие по безработице. «Это подтверждает и тот факт, что как только я устроилась на работу на кирпичный завод, я сразу же принесла в ЦЗН копию приказа о принятии меня на работу и в связи с этим была снята с учета. Однако суд это вообще не принял во внимание», — рассказала Ольга Журавлева.

Саратовские журналисты ожидают комментариев прокуратуры области.

По инф. rosbalt.ru

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