Обозначена грандиозная "национальная цель": сократить бедность в два раза

Правительство РФ подготовит пакет дополнительных мер по снижению бедности в 2019 году, заявила в четверг журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, снижение бедности в два раза — это «национальная цель» и «одна из самых сложных» задач для власти.

«Мы видим, что те меры, которые есть пока, не дают нам возможности дотянуть снижение в два раза», — признала Голикова. Как сообщает ТАСС, она добавила, что кабмин сейчас работает по этой теме с экспертным сообществом в том числе в рамках проекта «Демография».

В кабмине планируют выйти в следующем году с новыми мерами для снижения бедности — как по проекту «Демография», так и по национальной цели, заключила Голикова.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Госдуме, привел такие цифры: 13,2 млн человек живут в РФ за чертой бедности и имеют доход ниже прожиточного минимума. Последние четыре года в стране наблюдалось сокращение реальных доходов граждан на 11%. Однако, утешил Кудрин, по итогам этого года ожидается рост реальных доходов населения. За восемь месяцев доходы выросли на 2,6%, констатировал он.

По инф. rosbalt.ru

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