Статистика гордости и стыда: достояние России — между доходами миллиардеров и природным богатством страны

Журнал Forbes вновь взялся за российских бизнесменов и составил рейтинг олигархов с самыми большими доходами за 2018 год. Первое место занял основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий. Он ещё в начале прошлого года продал группе ВТБ 29,1% акций своей компании и выручил 2,44 миллиарда долларов. А в Минприроды решили оценить богатство самой России. Стоимость природного достояния страны перевалила за триллионы рублей, причём наибольший вклад в такую гордость внёс наш лес.

Галицкому удалось впервые попасть в список отечественных бизнесменов с самыми высокими доходами. На вторую строчку отправился Михаил Прохоров, которому удалось получить около 1,77 млрд долларов в 2018 году. В этом ему помогли продажи 49% баскетбольного клуба Brooklyn Nets и акций «Русала». Стоит заметить, ранее Прохоров занимал лишь пятое место в этом рейтинге.

На третьей строчке оказался Владимир Лисин, которому удалось получить за минувший год 1,59 млрд долларов. В пятёрке миллиардеров с огромными доходами оказался Алексей Мордашов. Прибыль от его компаний и продажа акций «Северстали» принесли бизнесмену 1,46 млрд долларов. Замкнул пятёрку лидеров Алишер Усманов с 1,12 млрд долларов доходов за продажу своей доли в футбольном клубе «Арсенал» и дивидендов от «Металлоинвеста».

Остальные олигархи в пятёрке не уместились, зато умудрились остаться в десятке со своими значительными доходами. Владимир Потанин с 1,12 млрд долларов, Вагит Алекперов (740 млн долларов), Виктор Вексельберг (710 млн долларов), Роман Абрамович (600 млн долларов) и Сулейман Керимов (490 млн долларов).

Вместе с новостями о богатых россиянах появились известия о богатстве самой России. Минприроды наконец-то решило подсчитать стоимость биологических и водных ресурсов нашей родины. Цену природы оценили по информации на конец 2017 года, а с этого момента такие отчёты будут появляться ежегодно. Речь идет, конечно, об условной "рыночной ценности" (если "взять да и продать кому-то все оптом") - понятно, что духовную и моральную ценность, как основы жизни страны и народа, ни рублем, ни долларом не оценишь.

Вполне логично, что первое место по стоимости в нашей стране заняли леса. Всего их оценили в огромную сумму – 5,52 триллиона рублей! Самой дорогой оказалась лиственница – примерно 1,3 триллиона рублей. Отечественные сосны оценили в 1,19 триллиона рублей, а березы в 1 триллион рублей. Ели уже стоят чуть меньше, «всего» 786 млрд рублей, а стоимость кедра совсем немного превысила половину триллиона рублей.

Российские воды стоят намного дешевле – 486 млрд рублей в совокупности. А вот с дикими животными ситуация немного сложнее, ведь Минприроды при подсчёте их стоимости не учитывало волков, лисиц, зайцев и других не лимитированных зверей.

В итоге общая стоимость животных, на которых охота имеет своё ограничение, приблизилась к отметке в 640 млн рублей. Дороже всего оценили гибрид бизона и зубра – зубробизонов. Их стоимость приравняли к 379 млн рублей. Лоси оказались дешевле – 85 млн рублей, косули – 41 млн рублей. Диких северных оленей оценили в 32 млн рублей, а кабарог и бурых медведей в 25 млн и почти 15 млн соответственно.

Думаю, что ни у кого не вызвал удивления факт неприкрытого богатства нашей страны. К сожалению, бедственное состояние самих россиян тоже уже мало кого удивляет. Конечно, за чертой бедности находятся далеко не все, но если верить словам Росстата, таких людей всё ещё очень много. Так, уровень бедности в России по итогам 2018 года составил 12,9%, что незначительно меньше по сравнению с 2017 годом, когда он составлял 13,2%.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

А пока одни беднеют, другие лишь набивают карманы. Одновременно сообщается, что средняя зарплата сотрудников органов исполнительной власти регионов в прошлом году составила 65,9 тыс. рублей, увеличившись, по сравнению с 2017 годом, на 12,2%.

И насколько это всё справедливо? Россия – богатая страна с огромным природным достоянием, которое, казалось бы, должно принадлежать всем нам! Только вот богатеют лишь миллиардеры, у которых и без этого денег хватает, и чиновники, зарплаты которых и так были на вполне приличном уровне.

Конечно, не стоит бездумно бросаться с палками на власть, ведь у всех этих особенностей есть свои сложности. Миллиардеры порой получают свои деньги не просто так, а тяжёлым трудом, бессонными ночами и своим собственным талантом, многие чиновники, в свою очередь, занимают важные государственные должности, которые требуют повышенной ответственности и знаний, так что деньги им не просто так платят.

Но даже с учётом этих и других смягчающих факторов ситуация всё равно выглядит как минимум неприятно. Всё-таки хотелось бы, чтобы достояние нашей страны, её достижения и возможности оказывали гораздо большее влияние и на простых людей, учитывая высокие задачи Путина по снижению уровня бедности вдвое. Пока разрыв между богатыми и бедными лишь увеличивается, а простые граждане не видят всех этих триллионов рублей, которые гордо красуются в статистических отчётах.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ