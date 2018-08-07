Большому человеку можно все

Почему в России мало кто возмущается огромным разрывом в доходах между миллиардерами и основной массой небогатого населения?

На этой неделе СМИ сообщили, что с января по июль 2018 года совокупное богатство российских бизнесменов, по данным ежедневно обновляемого индекса миллиардеров, составляемого агентством Bloomberg, выросло сразу на 14 млрд долларов.

При этом самым богатым россиянином стал глава «Северстали» Алексей Мордашов — он занимает 44 место в индексе с состоянием около 20 млрд долларов. Кроме него в число ста богатейших людей мира попали еще десять россиян.

Конечно, большинство граждан нашей страны воспринимают информацию подобного рода как сообщения о жизни марсиан — интересно, но нам от этого ни тепло, ни холодно. И это не удивительно. Данные Росстата о распределении населения по величине среднедушевых денежных доходов за 2017 год говорят о том, что больше 53% российских граждан живет на доходы от 0 до 25 тыс. рублей на человека в месяц. Еще около 17% россиян наслаждаются жизнью на сумму от 25 тыс. руб. до 35 тыс. рублей в месяц.

Так что около 70% российских граждан явно не благоденствуют. Однако сказать, что они сильно возмущены разницей доходов между различными группами населения России, тоже нельзя. Кто-то про себя, конечно, завидует, но лишь в том смысле, что в идеале сам хотел бы стать таким же миллиардером, да вот пока не получается...

Вопрос тут не только в абстрактной социальной несправедливости. Дело в том, что огромные деньги дают и огромную (хотя и неформальную) политическую власть. Ту власть, которая открывает двери самых высоких кабинетов, которая дает возможность покупки лучших адвокатов и лояльности любых судей, которая позволяет менять законы путем поддержки тех или иных депутатов или даже целых парламентских партий. Эту теневую, но вполне осязаемую власть никто не выбирал, но она существует по факту.

Заметим, что все эти проблемы в наши дни мало волнуют не только бывший советский народ, но и его штатных защитников из тех партий, которые, по идее, как раз должны бороться за социальную справедливость. Напомню, что мы говорим о стране, которая до сих пор ностальгирует по Советскому Союзу.

В чем тут дело? Конечно, можно было бы сослаться на многолетнюю пропаганду буржуазных ценностей. Что есть, то есть. Эта пропаганда в ежедневном режиме, в том числе, в форме коммерческой рекламы, непрерывным потоком обрушивается на голову постсоветского обывателя последние почти тридцать лет и, безусловно, влияет на его сознание. Однако представляется, что дело не только в этом.

Давайте вспомним, что и в советские годы вопрос несправедливого распределения доходов между разными категориями граждан (что в СССР тоже имело место, хотя и не в тех масштабах, что сейчас) так же мало кого интересовал.

В связи с этим вспоминается любопытный спор, свидетелем которого мне пришлось стать в детстве. Как-то к нам приехала мамина знакомая — такой же, как и мама, младший научный сотрудник одного из научно исследовательских институтов. Разговор зашел об общем знакомом — директоре, академике N. Мама с возмущением стала говорить о его фантастической по тем временам зарплате, трехэтажной «даче», многокомнатной квартире, тогда как рядовые сотрудники института, люди с высшим образованием получали по 105-120 рублей в месяц — деньги сопоставимые с нынешними 25 — 30 тыс. рублей. С голоду не умрешь, но особо и не разбежишься.

Мамина подруга слушала ее доводы молча и без видимого одобрения, а потом сказала: «А я вот считаю, что такие люди, как N, имеют право на все это (дачи, квартиры и пр.)».

По большому счету эта женщина тогда выразила мнение очень многих советских граждан того времени, которое состояло в том, что большому человеку можно то, чего нельзя маленькому, обычному человечку. На самом деле мнение среднего советского человека о том, что неравенство справедливо (хотя буквально так обычно никто не говорил, но очень многие это подразумевали) было отражением неразвитости советского общества, живучести патриархально-феодальных пережитков в его массовом сознании.

Как бы парадоксально это ни звучало, но это сознание стало основой новой социальной реальности, которая публично утверждалась как раз в борьбе с такими патриархальными взглядами.

Вспомним, что одним из главных недостатков советского общества демократы первой волны называли несправедливость и привилегии номенклатуры. То есть, по факту они выступали против сословных привилегий тогдашнего правящего класса. Несколько позже выяснилось, что против материальных привилегий, которые возникают у нового правящего класса — крупного капитала — те же демократы ничего против не имеют. По их мнению, предприниматели свои капиталы заработали, а как — вопрос десятый...

И вот, по итогам реформ 1990-х — 2000-х годов мы в России имеем крайне несправедливое распределение национального богатства. По данным Forbes за март 2014 года, в РФ число лиц, чье состояние достигло одного миллиарда долларов и выше составляло 111 человек. Их суммарный доход превышал 422 млрд долларов (14,8 трлн в рублях по курсу того времени), что было заметно больше суммы доходов федерального бюджета РФ 2013 года, которая составила тогда около 13 трлн рублей.

Сегодня число российских миллиардеров сократилось до 106 человек, а их богатство выросло. Как увеличились их реальная власть и влияние. Но вопросами о том, правильно ли в принципе такое положение дел, когда кто-то владеет состояниями, сопоставимыми с бюджетами государств средних размеров, в то время как абсолютное большинство граждан относятся к категориям бедных и нищих, в России и в других странах бывшего СССР никто особенно не задается. Пока не интересно — слишком абстрактно такие вопросы звучат.

По инф. rosbalt.ru

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