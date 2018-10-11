ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Вопреки мечтам Путина: Алексей Кудрин не видит способа снизить бедность в два раза
По инф. rosbalt.ru   
11 Октября 2018 г.
Изменить размер шрифта

Даже если темпы роста ВВП будут выше 3,5%, бедность в России снизится только на треть, хотя президент Владимир Путин поставил цель по снижению бедности на 50%.

Вопреки мечтам Путина: Алексей Кудрин не видит способа снизить бедность в два раза

Как заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в среду на правлении РСПП, «бедность в стране действительно очень большая», передает РИА Новости.

Он отметил, что за 6 лет удастся снизить бедность только на 30%, даже если поднять темпы роста экономики выше 3,5% и с учетом большего перераспределения ресурсов на бедные семьи. Кудрин констатировал: в Счетной палате не видят, каким образом можно добиться поставленной президентом цели по снижению бедности наполовину.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 