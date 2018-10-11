Вопреки мечтам Путина: Алексей Кудрин не видит способа снизить бедность в два раза

Даже если темпы роста ВВП будут выше 3,5%, бедность в России снизится только на треть, хотя президент Владимир Путин поставил цель по снижению бедности на 50%.

Как заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в среду на правлении РСПП, «бедность в стране действительно очень большая», передает РИА Новости.

Он отметил, что за 6 лет удастся снизить бедность только на 30%, даже если поднять темпы роста экономики выше 3,5% и с учетом большего перераспределения ресурсов на бедные семьи. Кудрин констатировал: в Счетной палате не видят, каким образом можно добиться поставленной президентом цели по снижению бедности наполовину.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ