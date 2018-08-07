Чем русские похожи на прусскую армию

Наша власть из всех экономических приемов освоила только один — как перекладывать трудности на плечи населения.

Фридрих II говорил, что «голодной армии для поднятия духа полезно видеть сытого государя». Похоже, чеканный тезис прусского короля стал алгоритмом действий российской власти. Пять лет падают доходы граждан, 17 миллионов влачат жалкое существование ниже черты прожиточного минимума. Впереди только сомнительные преобразования. Но плохо далеко не всем гражданам, есть и такие, что живут как у Христа за пазухой.

Опубликованы данные мировых финансовых агентств, Совокупное состояние 24 российских олигархов с начала 2018 года выросло еще на 14 миллиардов. Первая тройка — Алексей Мордашов («Северсталь»), Владимир Лисин (Новолипецкий металлургический комбинат), Леонид Михельсон («Новатэк»), У каждого — около 20 миллиардов долларов, они нарастили состояние на астрономические суммы — от 700 миллионов до 3,3 миллиардов долларов. Как же санкции, которые Америка придумала, чтобы перековать русских олигархов в оппозицию? Не работают санкции в этом направлении. Кажется, власть из всех экономических приемов освоила один рычаг — перекладывать трудности на плечи населения и перекачивать средства из карманов рядовых граждан.

Финансисты сообщили еще об одном замечательном событии — капитализация компании Apple достигла триллиона долларов. Так много нулей, что вообразить не можем. Если проще, суммарная капитализация десяти крупнейших российских компаний, в числе которых «Роснефть», «Газпром», Сбербанк, «ЛУКОЙЛ» и «Норникель», более чем в четыре раза меньше Apple. Даже сто первых российских компаний имеют стоимость 635 миллиардов долларов, то есть меньше одного Apple.

Принципиальный вопрос: почему американцы умеют добывать деньги посредством мысли, а мы можем озолотиться, только торгуя сырьем? При этом «денег из головы», если она, конечно, имеется, можно добыть неизмеримо больше, чем выкачать из недр. Что доказывает опыт самых дорогих компаний в мире — Apple, Google, Microsoft, Amazon, IBM, General Electric. Впрочем, в разные эпохи было немало русских изобретателей — от Сикорского до Брина, которые добились славы и богатства, но только сделавшись эмигрантами.

В лидерах российского бизнеса, несмотря на призывы к технологическому рывку и импортозамещению, по-прежнему нет компаний, которые работают в области высоких технологий. Единственная «белая ворона» — «Яндекс», он прочно закрепился во втором десятке. Ближе к концу списка «КАМАЗ». Прочие лидеры нашей экономики связаны с недрами, торговлей, финансами, минеральными ресурсами. При этом граждане ни в малейшей степени не ставят под сомнение истину, что русские — самый умный и сообразительный народ в мире. Хотя сам по себе оборот мысли заставляет отнестись к лестному выводу скептически.

Так или иначе, богатые пухнут, но бизнесу, что очевидно, на пользу это не идет. Не в коня, как говорится, корм. Можно ли поставить диагноз, составить анамнез? В советское время была популярна песня «Из чего только сделаны мальчики». А из чего сделаны миллиардеры? Какой у них смысл жизни, если они не умеют добыть деньги силой мысли, а используют черепную коробку для извлечения прибыли из торопливой приватизации общественных богатств в 1990-е годы?

Маркс отдыхает со своими построениями. Распределение национального состояния в России — вот манифестация олигархического капитализма без слабодушной примеси социальной ответственности. Суммарное состояние 25 богатейших российских миллиардеров составляет 19% российского ВВП. В США, которые служили для нас примером социального расслоения, состояние 275 первых миллиардеров — 7% ВВП.

Может быть, Россия за десятилетия коммунистического режима получила стойкую аллергию на социальную справедливость и теперь, как армия Фридриха Великого, сыта одной лишь мыслью об упитанном полководце? Согласно так называемому децильному коэффициенту, который характеризует имущественное расслоение в обществе, в России 10 процентов наиболее обеспеченных граждан в 25 раз богаче 10 процентов малоимущих. Такое расслоение характерно для режимов Латинской Америки и стран Карибского бассейна. Радует, что до ЮАР, нашего партнера по БРИКС, с показателем 147, России еще далеко.

Любопытно сравнить децильный коэффициент в разные эпохи, что позволяет сделать метод экономической реконструкции. Наблюдается на наших просторах в результате всех революций социальный прогресс или понапрасну живем? Так вот, при Петре, когда, согласно советской историографии, народ стонал под пятой крепостников, децильный коэффициент равнялся 8. В начале ХХ века, когда, если верить классикам, народ нищенствовал и с горя опрокинул трон и устроил революцию, он находился на отметке 6. Кстати, гораздо лучше, чем тогда в Америке и Англии. Этого уровня только сегодня достигли благополучные Германия и Швеция. В советское время перед перестройкой децильный коэффициент достиг отметки 4. Думаю, это мировой рекорд. Но народ был недоволен и тянулся к другим идеалам. Нового не построили, но старое потеряли.

На Западе 25 тысяч сотрудников Microsoft за годы работы с Биллом Гейтсом сами стали миллионерами. Невозможно представить подобную картину в российской компании. Для нормального русского олигарха это страшный сон. Кровное богатство утекает в чужой карман! В России хозяева и персонал — разные эволюционные линии, интересы не пересекаются.

Сегодня правительство пытается наполнить бюджет, возложив новые тяготы на плечи рядовых граждан. Однако самая очевидная мера — введение прогрессивного налога строго табуирована. Российская плутократия лоббирует свои интересы и сумела убедить власть, что эта мера пойдет казне во вред. Кстати, в России прогрессивная шкала из-за финансовых трудностей впервые была введена после войны с Наполеоном. Неужели тогда патриотизма была больше?

Почему ни один из российских миллиардеров, прекрасно отдавая себе отчет в том, что страна вступила в тяжелую полосу, не предлагает ввести прогрессивный налог? Почему эта когорта малодушно прячется за спины неимущих и предпочитает платить столько же налогов, сколько полунищие старики? Неужели богатые в России сделаны только из любви к деньгам? Кстати, ни один из них в космос не слетал, в отличие от американцев. И никто не сделал столь же баснословного вложения в гуманитарную сферу, как, скажем, Лайман Стюарт, один из первых нефтяных магнатов, на чьи деньги распространяется протестантизм во всем мире. У нас, как в песне, с деньгами не расставайтесь...

В цивилизованном мире прогрессивная шкала принята повсеместно — от Канады до Новой Зеландии. Обычно это сложная многоступенчатая система. В США и Франции — 7 уровней. Введена дифференциация по социальным параметрам. В Европе плоская шкала, кроме России, осталась на Украине, в Албании и в Македонии. Что за компания?! Наш контраргумент — хитрецы будут скрывать налоги. Но ведь у нас лучшие в мире силовики! И числом берут, и сноровкой! Или не на тех натасканы? В любом случае аргумент странный. По такой логике любые ограничения надо отменить.

В 1957 году во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москву приехал будущий Нобелевский лауреат Габриэль Маркес. Он мечтал познакомиться с Туполевым, потому что это был самый знаменитый конструктор в мире. Маркесу казалось, что такой человек должен быть сказочно богат. Он спросил, может ли Туполев купить пять квартир? Разумеется, ответили Маркесу, но что делать человеку в пяти квартирах одновременно?

Сейчас в России Маркесу дали бы совсем другой ответ, только вот знаменитых конструкторов не осталось.

По инф. rosbalt.ru

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