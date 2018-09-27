Глава Счетной Палаты подсчитал бедняков в России: 19,3 млн человек

Уровень бедности в России сохраняется высоким, а 13,2 млн человек живут за чертой бедности. Об этом, как передает корреспондент «Росбалта», сообщил в четверг на заседании Госдумы руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Уровень бедности сохраняется высоким — 19,3 млн человек, в том числе 13,2 млн имеют доход ниже прожиточного минимума», — привел данные Кудрин.

Вместе с тем он сообщил, что по итогам 2018 года ожидается рост реальных доходов населения впервые за последние годы. «В 2018 году мы получим впервые повышение реальных доходов населения. В этом году за восемь месяцев доходы населения выросли на 2,6%», — сказал он.

По его словам, в последние четыре года наблюдалось сокращение реальных доходов граждан на 11%. Так, в 2017 году, несмотря на экономический рост, падение доходов составило 1,7% ВВП, заметил Кудрин.

По инф. rosbalt.ru

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