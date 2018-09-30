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Ученые: нищета в детстве — слабоумие в старости
По инф. rosbalt.ru   
30 Сентября 2018 г.
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Бедность в детстве может негативно повлиять на когнитивные функции в старости, считают чешские ученые.

Специалисты Национального института психического здоровья изучили данные 20 тыс. европейцев из 16 стран в возрасте 71 года, сообщает журнал Neurology. Когнитивные функции участников исследования оценили с помощью тестов на словарный запас и память.

Оказалось, что самые низкие показатели были у 844 человек, большинство из которых пережили тяжелое детство и жили в бедности.

Эксперты пришли к выводу, что неблагоприятные условия жизни в детстве могут иметь серьезные последствия на интеллект в будущем. По их словам, необходимо разрабатывать методы защиты от когнитивного спада уже в самом раннем возрасте.

По инф. rosbalt.ru

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