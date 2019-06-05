Эпоха б/у товаров: россияне уверовали в интернет-барахолки

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Доходы россиян падают, а цены постоянно растут, так что нашим соотечественникам неизбежно приходится искать выход из такого неудобного положения. Решение оказалось в руках других россиян: в прошлом году популярность сетевых барахолок значительно выросла, и останавливаться с такими покупками россияне не собираются. Настала самая настоящая «эпоха б/у товаров» из интернета.
- Советская барахолка воскресает... в интернете!
Для начала стоит отметить рост электронных платежей. В 2018 году, если верить информации Центробанка, переводов с карту на карту стало больше в 1,4 раза, а их общий объём достиг 27,4 трлн рублей! Такого впечатляющего результата удалось достичь из-за возросшей популярности обмена товарами «из рук в руки», о чём говорится в «Мониторинге экономической ситуации в России» Института экономической политики имени Егора Гайдара.
Общая выручка в торговле между людьми в Сети уже превышает 300 млрд долларов в год. Почти 80% приходится на продажу б/у вещей. Люди уже не стремятся к новым товарам, а предпочитают покупать «старые», зато подешевле.
Система онлайн-торговли Avito является одним из самых популярных посредников для таких сделок. По статистике сервиса, предпочтения людей меняются в зависимости от сезона, но это удивления не вызывает: зимой чаще всего покупают тёплые вещи, а летом – кроссовки и велосипеды.
Продажи немного отличаются, ведь люди просто пытаются отдать уже ненужный им товар. Вот и идут на продажу личные вещи, включая обувь и одежду. На второй строчке по популярности у продавцов идут транспортные средства, а замыкает тройку лидеров продаж бытовая электроника.
Любопытно, что уже в 2018 году объём рынка «из рук в руки» приблизился к отметке в 600 млрд рублей – это целая половина от всех сделок в онлайн-магазинах в России. В 2017 году эта доля была почти в три раза меньше!
Причины роста популярности б/у товаров и личных сделок вполне понятные. Уровень жизни людей падает, ведь цены растут быстрее зарплат. В результате люди ищут место, где подешевле, а лучше секонд-хенда найти всё равно не удастся. Интересно, что из-за огромной конкуренции на этом рынке цены могут упасть совсем низко: торговцы готовы сбивать стоимость своих товаров много раз, лишь бы их наконец-то кто-нибудь купил.
Напоследок хотелось бы рассказать о статистике, которая душу нам, увы, не согреет. Реальные располагаемые доходы населения падают пятый год подряд. Даже в начале текущего года эти доходы снизились на 2,3%, а эксперты говорят, что падение всё ещё будет продолжаться.
Чем ниже реальные доходы – тем меньше мы можем себе позволить. Вот и приходится экономить, о чём также говорят многие социальные исследования. ВЦИОМ поведал о том, что 66% россиян хотят сократить свои траты и сберечь хоть какую-то копеечку. Около 72% россиян думают, что сейчас не стоит брать большие кредиты.
- Исследователи из холдинга «Ромир» заявили, что 24% россиян, принявших участие в опросе, экономят даже на продуктах питания. А тенденция последней недели лишь подтверждает всю статистику. С 27 мая по 2 июня повседневные расходы наших соотечественников упали на 1,5%, если сравнивать с неделей ранее, и на 0,5%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. В среднем покупка на прошлой неделе у россиян была равна 526 рублям. За год этот чек сократился на 2,6%.
- Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова вообще рассказала довольно страшные вещи. По её подсчетам, российский пенсионер в среднем может потратить лишь 200 рублей в сутки.
- На фоне всего этого (будто не замечая такого фона) глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщает президенту Владимиру Путину хорошие новости: пик инфляции уже пройден, к концу года начнет ускоряться рост ВВП и по итогам года темпы роста экономики РФ могут превысить ожидаемые 1,3%.
Не будем раньше времени журить Орешкина, но всё-таки он умудрился дать очень даже радужный прогноз, который может быть далёк от реального хода вещей. Алексей Кудрин, к примеру, дал российской экономике менее 1% роста. Однако современные экономные тренды говорят о том, что россияне будут готовы к небольшим сложностям в ближайшем будущем: вопрос лишь в том, когда эти сложности сменятся уверенным и приятным для кошелька ростом?
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