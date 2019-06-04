Путину рассказали, что "жизнь налаживается". Неизвестно, поверил ли. А вы?

Пик инфляции уже пройден, к концу года начнет ускоряться рост ВВП и по итогам года темпы роста экономики РФ могут превысить ожидаемые 1,3%. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Однако, добавил Орешкин, в его ведомстве пока не пересматривают прогноз на конец года и будут смотреть на дальнейшее развитие ситуации. Министр добавил, что в первом квартале года рост ВВП замедлился, а инфляция в марте достигла максимальных 5,3%. Он также напомнил, что в 2018 году рост ВВП составил 2,3 процента — это максимальная цифра с 2012 года.

Отметим, ранее руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозировал, что ВВП в этом году увеличится менее чем на 1%. И вообще этот соратник Путина (считающийся в определенных кругах "ненавистным либералом) частенько дает отечественной экономике неутешительные диагнозы - критикуя существующий порядок вещей за бюрократизацию, избыточный налоговый гнет, переизбыток государственных монополий в экономике.

Таким образом, у нас есть возможность сравнить - чья правда окажется сильнее по концу года: орешкинская ("всё будет хорошо!") или кудринская ("всё не очень-то гладко"). Поживем-увидим: во всяком случае, такие вещи как инфляция (т.е. рост цен на товары и услуги ) мы с вами отследить вполне в состоянии!

По инф. rosbalt.ru

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