Анастасию Заворотнюк «злой рок» преследует с детства?..

За последние несколько месяцев в СМИ было очень много информации, касающейся здоровья популярной актрисы Анастасии Заворотнюк. Версии происходящего иногда очень противоречивы, так что разобраться, где правда, а где выдумка, даже журналистам практически невозможно.

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Тем более, что родственники Анастасии напрочь отказываются от любых комментариев. А в соцсетях некоторые "знатоки" тоже пытаются проводить свои расследования.



Недавно фанаты отыскали архивное видео 2013 года, где актриса принимала участие в украинской версии шоу "Битва экстрасенсов" в качестве приглашённой звезды. В одном из эпизодов программы Заворотнюк рассказала, что в пятилетнем возрасте у неё часто воспалялось горло, а один раз её едва успели довезти до больницы и сделать срочную операцию. К счастью, всё обошлось, и проблемы со здоровьем тогда прекратились. Но после этого случая будущая актриса стала очень внимательно относиться к своему здоровью и вести спортивный образ жизни.



Любители конспирологии продолжили "копать" биографию Анастасии, и им удалось установить, что беременность и роды у актрисы тоже были очень тяжёлыми. А однажды ей даже пришлось пережить вооружённое ограбление!



По мнению интернет-пользователей, "злой рок" буквально преследует Анастасию. Даже сейчас, когда она проходит лечение от тяжелой болезни, в СМИ то и дело всплывает информация о долгах, штрафах и прочих проблемах в её семье. Суеверные фанаты предполгают, что актрису кто-то "сглазил", причём, ещё в детстве. И даже то, что сейчас её семья посещает храм и просит молиться за больную, пока не спасает звезду сериалов от бесконечных долгов и других жизненных испытаний.

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