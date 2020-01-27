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Анастасию Заворотнюк «злой рок» преследует с детства?..
Анастасия ШИЛОВА   
27 Января 2020 г.
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За последние несколько месяцев в СМИ было очень много информации, касающейся здоровья популярной актрисы Анастасии Заворотнюк. Версии происходящего иногда очень противоречивы, так что разобраться, где правда, а где выдумка, даже журналистам практически невозможно.

Анастасию Заворотнюк «злой рок» преследует с детства?..


Тем более, что родственники Анастасии напрочь отказываются от любых комментариев. А в соцсетях некоторые "знатоки" тоже пытаются проводить свои расследования.

Недавно фанаты отыскали архивное видео 2013 года, где актриса принимала участие в украинской версии шоу "Битва экстрасенсов" в качестве приглашённой звезды. В одном из эпизодов программы Заворотнюк рассказала, что в пятилетнем возрасте у неё часто воспалялось горло, а один раз её едва успели довезти до больницы и сделать срочную операцию. К счастью, всё обошлось, и проблемы со здоровьем тогда прекратились. Но после этого случая будущая актриса стала очень внимательно относиться к своему здоровью и вести спортивный образ жизни.

Любители конспирологии продолжили "копать" биографию Анастасии, и им удалось установить, что беременность и роды у актрисы тоже были очень тяжёлыми. А однажды ей даже пришлось пережить вооружённое ограбление!

По мнению интернет-пользователей, "злой рок" буквально преследует Анастасию. Даже сейчас, когда она проходит лечение от тяжелой болезни, в СМИ то и дело всплывает информация о долгах, штрафах и прочих проблемах в её семье. Суеверные фанаты предполгают, что актрису кто-то "сглазил", причём, ещё в детстве. И даже то, что сейчас её семья посещает храм и просит молиться за больную, пока не спасает звезду сериалов от бесконечных долгов и других жизненных испытаний.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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