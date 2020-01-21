Супруга и старшую дочь Анастасии Заворотнюк заметили в церкви на Крещение

Родственники звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, у которой обнаружили неоперабельную опухоль мозга, пришли за святой водой в церковь в поселке Крекшино, где они живут.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Как сообщают СМИ, супруг актрисы Петр Чернышев и ее дочь Анна приехали в храм на машине и старались не привлекать к себе внимание.



Знакомый семьи Заворотнюк изданию полностью опроверг данные ряда СМИ о том, что артистка сейчас якобы находится в Таиланде. Он назвал ложью и домыслы о том, что болезнь Заворотнюк выдумана для пиара.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ