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Супруга и старшую дочь Анастасии Заворотнюк заметили в церкви на Крещение
По инф. rosbalt.ru   
21 Января 2020 г.
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Родственники звезды  сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, у которой обнаружили неоперабельную опухоль мозга, пришли за святой водой в церковь в поселке Крекшино, где они живут.

Супруга и старшую дочь Анастасии Заворотнюк заметили в церкви на Крещение


Как сообщают СМИ, супруг актрисы Петр Чернышев и ее дочь Анна приехали в храм на машине и старались не привлекать к себе внимание.

Знакомый семьи Заворотнюк изданию полностью опроверг данные ряда СМИ о том, что артистка сейчас якобы находится в Таиланде. Он назвал ложью и домыслы о том, что болезнь Заворотнюк выдумана для пиара.

По инф. rosbalt.ru

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