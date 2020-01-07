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А есть ли диагноз? Поклонники снова усомнились в тяжёлой болезни Анастасии Заворотнюк
По инф. rosbalt.ru   
07 Января 2020 г.
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Множество слухов и сомнений вызывает «серьезный недуг» актрисы Анастасии Заворотнюк, жизнь которой в последнее время покрыта завесой тайны.

А есть ли диагноз? Поклонники снова усомнились в тяжёлой болезни Анастасии Заворотнюк


Поклонники спорят в соцсетях и мессенджерах, указывая на нестыковки в «показаниях» родственников звезды, призывающих оставить их семью в покое.

Как сообщает «Вести Подмосковья», новую волну подозрений вызвали новогодние праздники — близкие актрисы лишь передали поздравления от ее имени, но до сих пор так и не назвали точного диагноза.

Фанатов настораживает отсутствие доказательств о «страшной болезни», из-за которой Заворотнюк абсолютно пропала из поля зрения. Они подозревают, что вся история могла быть выдумана с целью пиара и денег. В обратном случае, уверены они, онкология давно привела бы к летальному исходу.

По инф. rosbalt.ru

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