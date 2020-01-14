У родственников Заворотнюк обнаружились очередные штрафы

Финансовые проблемы по-прежнему актуальны для семьи Анастасии Заворотнюк. На этот раз речь идёт о штрафах на нарушение правил дорожного движения на общую сумму 22 тысячи рублей.

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Причем, накопились эти взыскания с 4 ноября, и речь идёт о более чем 20 судебных постановлениях. Как рассказал неназванный источник газете "Комсомольская правда", иногда за день фиксировалось сразу несколько нарушений - от 500 рублей за превышение скорости до 3 тысяч за движение по полосе общественного транспорта.



Известно, что эти штрафы выписаны на мать актрисы - Валентину Заворотнюк, которой принадлежит нарушавший ПДД автомобиль. Но знакомые семьи предполагают, что на самом деле "Мерседесом" управлял муж Анастасии Пётр Чернышов или же её старшая 24-летняя дочь Анна Стрюкова-Заворотнюк.

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