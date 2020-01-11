Поклонники Анастасии Заворотнюк обиделись на неё за молчание

Дотошные журналисты узнали, что после Нового года фанаты Анастасии Заворотнюк начали массово отписываться от Инстаграма актрисы. В день аккаунт теряет около 500 подписчиков, что для интернет-пространства - довольно серьёзный показатель недоверия к автору блога.

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Издание "7Дней" выяснило, что многие поклонники банально обиделись на актрису и её семью. Осенью, когда стало известно о болезни Анастасии, родственники пообещали фанатам держать их в курсе развития событий - ведь многие люди искренне переживают за самочувствие любимой артистки. Но дальше обещаний дело не пошло. Родные Заворотнюк до сих пор не озвучили даже конкретный диагноз, а в Инстаграме публикуют только старые фото и дежурные благодарности.



Конечно, никто и не просит родственников выкладывать в интернет душещипательные фото из реанимации или подробные отчёты вместе с анализами. Но поклонники отмечают, что хотя бы какие-то данные о ходе лечения актрисы вполне можно было бы озвучить. На фоне этого молчания множатся слухи о том, что "болезнь" 48-летней красавицы придумана ради пиара... или чтобы помочь актрисе и её супругу расплатиться с долгами.



- Вот увидите, что она ничем не больна и водит вас за нос, это называется зарабатывание миллионов, она же вся в долгах! Последняя стадия, выздоравливает, где логика? Ни одного подтверждения её болезни нет. Разве можно этим шутить, все вернётся бумерангом, - приводит слова одного из комментаторов издание Utro.ru.

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