Как найти свой идеальный вес после 50 лет

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Независимо от возраста женщины стремятся выглядеть стройно, и подтянуто всегда. И в стремлении к идеальному весу мы, женщины, пробуем все, начиная с диет и спортивных упражнений, заканчивая сомнительными препаратами. Но какой же он, тот идеал, к которому нужно стремиться? Разберемся в статье.
Разные подходы
Говорят, что идеальный вес – это тот, который был у вас в 18 лет. И его в идеале нужно сохранить до старости. Однако суждение довольно неоднозначное. Поэтому ориентироваться на него в целом не стоит. Поскольку каждые 10 лет энергозатраты вашего организма снижаются примерно на 10%, да и ситуации бывают самые разные (болезни, беременность и прочее), то мы прибавляем примерно до 10% веса (от того, что был в юности) каждый год. Поэтому говоря об идеальном весе нужно учитывать и эти моменты тоже.
Формула Брокка
Большой популярностью сегодня пользуется формула Брокка (ее аналог известен жителям СССР). В соответствии с ней:
- Идеальный вес для мужчин = (рост в сантиметрах – 100) х 1,15.
- Идеальный вес для женщин = (рост в сантиметрах – 110) х 1,15.
Например, при росте 172 сантиметра женщина должна весить 71,3.
Но это довольно субъективный показатель, как и используемая в прошлом веке формула «Рост минус 100 (110 для женщин)» без какого либо коэффициента, не учитывающая ни возраст, ни телосложение, ни прочие особенности организма (например, тяжелую кость).
Формула Лоренца
Еще одна довольно интересная формула, позволяющая если не найти, то приблизиться к идеальному весу – формула Лоренцо:
- Идеальный вес женщины = (рост в сантиметрах – 100) – (рост в сантиметрах – 150) / 2.
Например, при росте 172 см, женщина в идеале должна весить: 61 кг.
При этом данный алгоритм подходит только для представительниц прекрасного пола и не может быть использован мужчиной, а также дамами, чей рост выше 175 сантиметров.
При всей своей «строгости» эта формула полностью согласуется с индексом массы тела (ИМТ) и может быть использована без опасений.
Таблица Егорова-Левитского
Еще один интересный метод, определения идеального веса – таблица Егорова - Левитского. Для того чтобы воспользоваться методикой автора достаточно знать свой текущий рост и вес, который следует сопоставить с данными в таблице. Однако таблица помогает найти не идеальный вес, а максимально допустимый.
Бесспорно, существуют другие способы определения идеального веса, но ни один из них не должен восприниматься, как абсолютная истина. Все получаемые при расчётах цифры приблизительны и ориентировочны, а значит нужно ориентироваться не только на них, но и на личные ощущения. Ведь именно тот вес, в котором вы чувствуете себя молодо и хорошо, и есть самый идеальный!
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