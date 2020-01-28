Взгляд «из-за бугра»: удастся ли Путину повысить рождаемость в России?

"Перед лицом объявленной демографической катастрофы российский президент на протяжении двадцати лет уделял большое внимание семейной политике - правда, без особого успеха", - считает журналист Поль Гого, статью которого публикует L'Opinion.

"(...) Судьба России, её историческая перспектива зависит от того, сколько нас будет (...). Сегодня нас почти 147 миллионов человек. Но мы вступили в сложный, очень сложный демографический период", - признал Владимир Путин в своем выступлении перед российским парламентариям на прошлой неделе. Демография является стратегическим вопросом для самой большой страны в мире, в которой к 2050 году население может сократиться до 137 миллионов человек, по российским прогнозам (включая жителей Крыма), и даже до 132 миллионов человек, по прогнозам ООН", - говорится в статье.

"Такая проблема не нова. Владимир Путин пришел к власти в 2000 году и натолкнулся на демографическую стену. Грозные 1990-е годы привели к снижению уровня рождаемости до уровня, близкого к уровню Второй мировой войны, - указывает журналист. - (...) Среди многочисленных заявлений российского президента, сделанных на прошлой неделе, фигурирует желание предоставить всем российским матерям доступ к материнскому капиталу уже при рождении их первого ребенка. Размер помощи составит 616 600 рублей (около 9 000 евро). Тем не менее, стратегия Кремля ориентирована на многодетные семьи".

"(...) Власти считают, что поддержка многодетных семей является наиболее эффективным решением в краткосрочной перспективе, поскольку в настоящее время Россия переживает трудный момент, вызванный "антибэби-бумом" 1990-х годов. Двадцать лет спустя после прихода Владимира Путина к власти суммарный коэффициент рождаемости (1,5 ребенка на женщину) и ожидаемая продолжительность жизни улучшились, но население продолжает резко сокращаться", - пишет Гого.

"Но чтобы действительно добиться улучшения, придется преодолеть несколько слепых зон в текущей политике. В первую очередь, это бедность. Особые диспропорции существуют между "нефтегазовыми районами", городскими центрами и сельской местностью", - говорится в публикации.

"На самом деле Россия никак особенно заметно не вымирает, уровень рождаемости остается умеренно низким, но сравнимым со средним уровнем других стран, схожих по экономическому развитию и социальной структуре", - поясняет социолог Екатерина Шульман. "Ранняя смертность, "особенно среди мужского населения" - это и есть "настоящая демографическая проблема России",- продолжает она.

"Причины выявлены: это алкоголизм, ДТП, насильственные преступления, обширное тюремное население, отсутствие медицинского обслуживания для излечимых заболеваний. Средняя продолжительность жизни российских мужчин составляет 66,5 года, а женщин - 77 лет", - указывает L'Opinion.

Ответственный за решение этой проблемы первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко регулярно дает рекомендации правительству. "Семейные ценности так же важны, как и материальная поддержка, - говорит он. - Государство должно найти исходные пункты, в которые можно инвестировать, чтобы добиться прироста населения и желаемой эффективности". Для подготовки своего последнего доклада исследователь посетил Францию: "У нас была идея предложить создать национальный союз объединения семей. В нескольких российских регионах также проходит испытание французская система аккредитованных нянь".

"Поставленная задача вызывает еще большую обеспокоенность оттого, что Кремль отказывается использовать иммиграцию в качестве переменной величины для демографической корректировки, несмотря на неоднократные запросы со стороны определенных секторов по поводу нехватки рабочей силы", - комментирует автор статьи. "Большая иммиграция представляет определенные социальные риски. Мы должны создавать особые условия для того, чтобы квалифицированные люди хотели оставаться в России, но в то же время мы должны проводить политику поддержки собственных трудовых ресурсов, оказывая помощь нашим "коренным" семьям", - объясняет Сергей Рыбальченко.

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Перевод Inopressa.ru

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