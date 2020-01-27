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Сокращаемся! Росстат привел печальные данные о демографии за 2019-й год
По инф. rosbalt.ru   
27 Января 2020 г.
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Население России за 2019 год сократилось на 35,6 тыс. человек. Данные представил Росстат. Тревожные новости... которые не стали неожиданностью, конечно.

Росстат заявил о сокращении населения за 2019 год

На 1 января 2019 года численность населения в РФ равнялась 146 млн 780,7 тыс. человек, год спустя - 146 млн 745,1 тыс. человек.

Согласно предварительным данным Росстата, городское население на 1 января 2020 года составляло 109 млн 548,4 тыс. человек (109 млн 453,5 тыс. человек на 1 января 2019 года), сельское население - 37 млн 196,7 тыс. человек (37 млн 327,2 тыс. человек на 1 января 2019 года).

Ранее из прогноза социально-экономического развития РФ на 2020—2022 годы, подготовленного МЭР, сообщалось, что естественный прирост населения в России начнется с 2024 года.

«В 2023 году естественная убыль еще сохранится, а в 2024 году будет отмечаться естественный прирост населения», — отмечается в документе.

Тем самым среднегодовая численность населения Российской Федерации вырастет с 146,8 млн человек в 2018 году до 147,7 млн человек в 2022 году, а к 2024 году может достигнуть 148,7 млн человек.

В 2020—2023 годах население будет расти только за счет мигрантов. Миграционный прирост в 2019 году составит 295,3 тыс. человек, в 2020 году — 440,7 тыс. человек, а в 2024 году — 500,4 тыс. человек.

По инф. rosbalt.ru

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