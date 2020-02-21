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У младшеклассников будет бесплатное горячее питание. Еще бы про его качество не забыли!
Ольга Кузнецова, sobesednik.ru   
21 Февраля 2020 г.
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Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании. Родители, слыша эту формулировку, полагают, что теперь их детей будут кормить не только кашей по утрам, но супом с котлетам на продленке. Оказывается, на самом деле это не совсем так.

Младшим школьникам светит бесплатное горячее питание. Еще бы про его качество не забыли…

Поесть за счет государства смогут только учащиеся начальной школы. В законе говорится о бесплатном горячем питании, но им могут быть как обеды, так и завтраки. В департаменте образования Москвы эту новость уже прокомментировали: в питании московских школьников ничего не изменится. В начальной школе как были бесплатные горячие завтраки для всех, так и будут. Родители, надеявшиеся еще и на обеды, что называется, размечтались.

А как в регионах?

– В законе сказано об обязательном бесплатном горячем питании один раз в день. Сюда входит горячее блюдо и горячий напиток, – объясняет первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности Андрей Исаев. – Конкретное решение – будет ли это обед или завтрак – предстоит принимать органам местного самоуправления или школе.

Но даже несмотря не негарантированные обеды для многих регионов, закон о бесплатном горячем питании – революция.

– Многие чиновники и муниципальные депутаты трактовали горячее питание как чай и булочку, обходились такими вещами и выделяли на питание детей смешные деньги, – говорит Виктор Панин, руководитель общества защиты прав потребителей образовательных услуг «Российским гражданам – достойное образование». – Теперь деньги будет выделять федеральный центр, а регионы должны бесплатно кормить всех школьников с первого по четвертый класс.

По словам эксперта, в новых СанПинах четко прописано, что такое горячее питание, каким должен быть выход блюд. Нормы нормами, но родителей волнует качество школьного питания, которое часто не выдерживает никакой критики. В СМИ не раз проходила информация про «химический» творог, червяков в супе, хлебных котлетах. Детей нередко кормят едой, приготовленной из самых дешевых продуктов, закупленных по госконтрактам.

– За это отвечает Роспотребнадзор, они проводят проверки выборочно – плановые и внеплановые, но это капля в море, – признает Панин. – Сложилась такая практика, что контролем питания занимается сам поставщик услуги, обычно это крупные комбинаты питания. Школа может только полагаться на добросовестность поставщика.

На расходы на школьное питание в 2020 году закладывают 26 миллиардов рублей. По словам Панина, это поможет исправить ситуацию с закупкой самых дешевых и некачественных продуктов. Но это не единственная проблема школ.

– У нас даже в Москве много школ, где есть старые пищеблоки, которые нуждаются в реконструкции, где полная антисанитария, – говорит эксперт. – Другой вопрос – это качество воды, из которой готовятся блюда. Будет не лишним поставить в пищеблоках системы очистки воды от примесей и бактерий, возможно, возложив эти расходы на поставщиков питания.

На переход к горячему питанию правительство отводит 3 года. Это будет происходить постепенно, в зависимости от готовности школьной инфраструктуры.

Бесплатное горячее питание – хорошая новость. Выручка для семей со скромным достатком, да и остальным сбросить с себя бремя лишних трат, пускай только и в начальной школе, тоже не помешает. Нам и так хватает куда платить. Но будет ли действительно качество питания контролироваться нормально, а то школьные столовые иногда прямо страшилками становятся. Напомним:

Есть и глобальное:

И другие проблемы в нашем многострадальном образовании имеются:

И о них, прекрасно было бы, если б тоже не позабыли.

Sobesednik.ru

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