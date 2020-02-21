У младшеклассников будет бесплатное горячее питание. Еще бы про его качество не забыли!

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании. Родители, слыша эту формулировку, полагают, что теперь их детей будут кормить не только кашей по утрам, но супом с котлетам на продленке. Оказывается, на самом деле это не совсем так.
Поесть за счет государства смогут только учащиеся начальной школы. В законе говорится о бесплатном горячем питании, но им могут быть как обеды, так и завтраки. В департаменте образования Москвы эту новость уже прокомментировали: в питании московских школьников ничего не изменится. В начальной школе как были бесплатные горячие завтраки для всех, так и будут. Родители, надеявшиеся еще и на обеды, что называется, размечтались.
А как в регионах?
– В законе сказано об обязательном бесплатном горячем питании один раз в день. Сюда входит горячее блюдо и горячий напиток, – объясняет первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности Андрей Исаев. – Конкретное решение – будет ли это обед или завтрак – предстоит принимать органам местного самоуправления или школе.
Но даже несмотря не негарантированные обеды для многих регионов, закон о бесплатном горячем питании – революция.
– Многие чиновники и муниципальные депутаты трактовали горячее питание как чай и булочку, обходились такими вещами и выделяли на питание детей смешные деньги, – говорит Виктор Панин, руководитель общества защиты прав потребителей образовательных услуг «Российским гражданам – достойное образование». – Теперь деньги будет выделять федеральный центр, а регионы должны бесплатно кормить всех школьников с первого по четвертый класс.
По словам эксперта, в новых СанПинах четко прописано, что такое горячее питание, каким должен быть выход блюд. Нормы нормами, но родителей волнует качество школьного питания, которое часто не выдерживает никакой критики. В СМИ не раз проходила информация про «химический» творог, червяков в супе, хлебных котлетах. Детей нередко кормят едой, приготовленной из самых дешевых продуктов, закупленных по госконтрактам.
– За это отвечает Роспотребнадзор, они проводят проверки выборочно – плановые и внеплановые, но это капля в море, – признает Панин. – Сложилась такая практика, что контролем питания занимается сам поставщик услуги, обычно это крупные комбинаты питания. Школа может только полагаться на добросовестность поставщика.
На расходы на школьное питание в 2020 году закладывают 26 миллиардов рублей. По словам Панина, это поможет исправить ситуацию с закупкой самых дешевых и некачественных продуктов. Но это не единственная проблема школ.
– У нас даже в Москве много школ, где есть старые пищеблоки, которые нуждаются в реконструкции, где полная антисанитария, – говорит эксперт. – Другой вопрос – это качество воды, из которой готовятся блюда. Будет не лишним поставить в пищеблоках системы очистки воды от примесей и бактерий, возможно, возложив эти расходы на поставщиков питания.
На переход к горячему питанию правительство отводит 3 года. Это будет происходить постепенно, в зависимости от готовности школьной инфраструктуры.
Бесплатное горячее питание – хорошая новость. Выручка для семей со скромным достатком, да и остальным сбросить с себя бремя лишних трат, пускай только и в начальной школе, тоже не помешает. Нам и так хватает куда платить. Но будет ли действительно качество питания контролироваться нормально, а то школьные столовые иногда прямо страшилками становятся. Напомним:
Есть и глобальное:
И другие проблемы в нашем многострадальном образовании имеются:
И о них, прекрасно было бы, если б тоже не позабыли.
Sobesednik.ru
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