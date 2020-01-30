ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Татьяна Голикова связывает детские болезни с плохим питанием в школах
По инф. pnp.ru   
30 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что зачастую проблемы со здоровьем детей, в частности, диабет и ожирение, связаны с некачественным питанием в школах.

Татьяна Голикова связывает детские болезни с плохим питанием в школах

По ее словам, в 37 регионах России детей кормили за счет родителей, а средства из бюджета выделялись для малообеспеченных категорий граждан. Теперь, заявила Голикова, обеспечение питанием будет финансироваться за счет федерального и муниципального бюджетов, а также бюджетов регионов (напомним, такую задачу действительно поставил в своем последнем послании парламенту Владимир Путин).

Голикова также отметила важность создания инфраструктуры для обеспечения качественным, здоровым и безопасным питанием детей.

«Вы прекрасно знаете, что в этот период времени происходит становление ребенка, его здоровья, и очень часто мы имеем проблемы с ожирением, с диабетом и прочими заболеваниями, которые связаны с некачественным питанием в школе», — сказала она.

Ранее Голикова оценила стоимость горячего питания для детей, учащихся в начальных классах по всей стране, в 53 миллиарда рублей на учебный год.

  • Наверное, не стоит вдаваться в крайности, валя вину за детское здоровье исключительно на питание в школах. Ведь сказывается комплекс факторов: наплевательское отношение родителей (особенно в маргинальных слоях населения), вредные привычки, нездоровая экология... Но если благодаря федеральным властям ситуация со школьным общепитом улучшится - будет здорово!

По инф. pnp.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 