С кулаками на учительницу. За что? А музыку попросила на уроке не слушать

В одной из московских школ подросток набросился с кулаками на учительницу. (Вы можете себе представить себе такое в наше время? Да только в кино такое могли показать, и то маловероятно. А сейчас это в реальности происходит. У многих детей нет совершенно никакого уважения к учителю. - прим. МГ.)

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Скандальный инцидент произошел во время урока в школе на юго-западе Москвы 15 января. Во время урока учительница заметила, что один из учеников возится с телефоном и попыталась снять с него наушники, дернув за провод. Подросток в ответ нанес педагогу несколько ударов по лицу и рукам.

На крики шокированной учительницы сбежались другие педагоги. Пострадавшей вызвали «скорую». Буйного ученика смогла утихомирить лишь вызванная в школу бабушка.

Издание уточняет, что отличившийся восьмиклассник стоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних и оставался на второй год.

По факту ЧП в школе следователи уже начали проверку, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

Конфликты между учениками и учителями происходят в школах частенько. Бывает, что палку перегибают учителя - заклеивают рты скотчем, ударяют учеников палками. Но школьники тоже порой попадаются такие, что и себя в обиду не дадут, и учителя на «место поставят». Это те самые дети, что растут в неблагополучных семьях и для которых учитель, увы, не является авторитетом. Для них и мама с папой даже не пример. И семей таких, увы не мало. Что еще добавить тут? Многие школы в России перестали быть "зоной безопасности", туда проникли все болезни нашего общества: жестокость и равнодушие, эмоциональная глухота, социальное расслоение в самом хамском понимании... Поэтому (и только поэтому) многие родители вынуждены прибегать к помощи общественного мнения, делая достоянием гласности неприятные школьные истории.

А вот статьи на нашем сайте о подобных инцидентах в школах:

По инф. rosbalt.ru

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