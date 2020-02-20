Почти четверть детей не довольна обедами в школах: невкусно и некрасиво

Около 24% российских школьников не довольны обедами в учебных заведениях. Им не нравится вкус и внешний вид пищи.

Всего были опрошены 1245 учащихся российских школ в возрасте 10-17 лет.

Выяснилось, что 89% из числа опрошенных питаются в школе. При этом чуть больше половины (51%) учащихся выбирают организованный обед в школьной столовой, 20% покупают там отдельные блюда, еще 20% приносят еду с собой из дома. 62% заявили, что довольны школьной едой, 24% высказались противоположно, 14% не смогли определиться с ответом.

Большинство из тех, кто отказывается от обедов в школьной столовой, отметили, что им не нравится вкус еды (40%), еще 30% недовольны ее внешним видом.

Из числа опрошенных на чувство голода во время учебы пожаловались 31% школьников.

Добавим также, что, согласно данным проведенного исследования, чаще всего в столовых организованно питаются дети в возрасте 10-12 лет (70%). Таковы результаты исследования Delivery Club и Aventica.

В феврале депутаты Государственной думы в третьем и окончательном чтении приняли закон, по которому ученики начальных классов будут бесплатно обеспечены горячим питанием. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Госдумы.

О необходимости бесплатного горячего питания для школьников говорил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в январе 2020 года. Он поручил обеспечить учеников младших классов бесплатным питанием с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года. Деньги на это выделят из федерального бюджета.

По инф. rosbalt.ru

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