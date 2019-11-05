Как поборы в школе связаны с детскими слезами? Да напрямую...

В Новосибирске в общеобразовательном учреждении № 183 второклассницу довели до слез на чаепитии. Мать девочки возмутилась поборами на классные нужды из-за того, что деньги взимались без предоставления отчетности, а родительский комитет якобы «припомнил» это школьнице. (Неужели педагогам совсем нет дела до детской психики, почему они так себя ведут? Ведь ребенок точно ни в чем не виноват... прим. МГ.)

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Дочь упрямой сибирячки пришла на чаепитие со своими сладостями. «Родительница», организовывавшая мероприятие, «взяла за руку ребенка со словами „Ты за общим столом сидеть и ничего кушать не будешь, иди садись там, где твои кексы, там и кушай“. После это девочка выбежала из-за стола и ушла рыдать в туалет», — отметили авторы сообщения.

Второкласснице также с трудом выдали стакан под напиток: та же женщина опять напомнила, что ее мать «деньги не сдает», говорится в паблике «Инцидент».

Поведение взрослого человека шокировало комментаторов, однако нашлись и свидетели того, что никакого «гнобления на чаепитии не было» — просто ребенок не так всё понял, пишет «Тайга.Инфо».

Тем не менее МВД и мэрия города начали проверки в связи с сообщениями об инциденте. Директора школы попросили написать объяснительную.

Хочется, чтобы в департаменте образования досконально разобрались в этой истории и если вина организаторов чаепития будет доказана, то пусть они ответят за свой поступок. Хотя, впрочем, скорее всего, они действительно будут утверждать, что "ребенок все неправильно понял". А вот тема "поборов на нужды школы и класса" требует того, чтобы о ней говорили. В конце концов, сдавать деньги имеют возможность не все родители и по-хорошему это должно быть делом добровольным. Но, как мы видим, не везде к этому одинаково относятся.



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По инф. rosbalt.ru

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