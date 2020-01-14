«Шаг к педофилии»: представитель РПЦ возмущен идеей снижения брачного возраста

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов назвал «шагом к педофилии» обсуждаемые планы повсеместного понижения брачного возраста в РФ. По его словам, в этой инициативе «все шито белыми нитками».

В эфире радио «Радонеж» Смирнов напомнил, что сейчас за растление 16-летней девушки можно «получить срок», а если брачный возраст снизят — «ей по закону можно замуж выходить». Смирнов считает, что молодежь сейчас раньше вступает в интимные отношения из-за отхода народа от традиционных нравственных ценностей.

«Другое дело — на Кавказе или в Закавказье: ну там тебя братья просто „зарежут“ — вот тебе и погулял», — добавил он. В других регионах, считает он, девочка «будет каблучком топать, который мама ей купила» и говорить, что «это ее жизнь» и она «право имеет». «Народ расхристан полностью», — сказал Смирнов.

При этом он признал, что у некоторых проживающих в России народов девушки созревают довольно рано, и там возможен брак и с 16 лет, но в остальной части страны это должно быть 18 лет. «А парням раньше 21 года и не разрешал: у них в головах еще совершенно нет никаких устоев», — заключил Смирнов.

Напомним, правительство РФ планирует рассмотреть поправки Минюста в Семейный кодекс, корректирующие брачный возраст. В том числе будет уточнен перечень оснований, по которым лица, не достигшие 18 лет, могут вступить в брак.

Проекты законов и поправки в уже существующие иногда вызывают бурные столкновения мнений. Вот и о предполагаемом снижении брачного возраста опять ломаются копья. Свою точку зрения дает здесь и РПЦ, которая выступает также по многим другим вопросам: демография, аборты и т.д. Стоит отметить, что повально, наверное, молодые люди в ЗАГС с введением поправок не побегут, ведь сейчас наоборот прослеживается тенденция к более позднему созданию семьи и заведению детей (и это еще далеко не все хотят). Но в жизни бывает всякое, и состояние «любовь нечаянно нагрянет» может прийти и в совсем юном возрасте. Конечно, в таком случае какими-то законодательными нормами девушки и парни должны быть защищены, и материальная сторона вопроса тут тоже имеет вес: не все в молодом возрасте на этот счет всё как следует разумеют. В общем, подождем возможных нововведений, лишь бы жизнь они нашим гражданам в итоге не усложняли, а меняли ее только в хорошую сторону.

По инф. rosbalt.ru

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