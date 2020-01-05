В России собираются скорректировать возраст вступления в брак

Министерство юстиции России решило скорректировать возраст вступления в брак. Также будут уточнены обстоятельства, при которых в брак могут вступать несовершеннолетние.

Инициатива вошла в правительственный план законопроектной деятельности на текущий год, говорится на сайте кабмина. Поправки в декабре 2020 года внесут в Семейный кодекс и закон «Об актах гражданского состояния».

Как к этому относиться? Да спокойно. Дело в следующем: скорее всего, речь идет просто об унификации правил для регистрации браков не территории всей страны - сейчас условия, при которых возможен брак для подростков 16 лет, разные субъекты РФ определяют самостоятельно. В ряде регионов закон позволяет при наличии веских причин жениться с 14 лет. Чаще всего это возможно, если невеста беременна, либо если подростки официально доказали свою дееспособность и имеют постоянную работу.

И если подумать, то это правильно: в жизни всякое случается, и совсем юные "Ромео и Джульетты" должны иметь законную защиту своего союза (а это ведь еще и имущественные вопросы!) Никто насильно девчонок-мальчишек под венец гнать не будет - это и невозможно, да и случаи такие довольно редки. Современная молодежь, наоборот, стремится попозже обзаводиться семьей и потомством (и это серьезная демографическая проблема страны, хотя по-житейски — совершенно все совершенно понятно). Вот некоторые публикации о современных тенденциях в этой деликатной сфере:

По инф. rosbalt.ru

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