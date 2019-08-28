Как меняется понятие семьи? Меньше ранних браков, меньше разводов, больше «партнерств»...

Россияне стали реже жениться и разводиться. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Росстат, число свадеб и разводов достигло минимума с 1990 года.

За прошлый год в России было заключено 893 тыс. браков, в то время как 1990 году их количество составило 1,3 млн. Что касается разводов, то в 2018 году пришлось 4 расторжения брака на 1 тыс. человек, всего распались 583 тыс. 942 семьи. Меньше разводов было зафиксировано только в 1990 году — 3,8 на 1 тыс. человек. Пик расставаний (5,9 разводов на 1 тыс.) пришелся на 2002 год, когда развелись 853 тыс. 647 пар.

По мнению экспертов, причина такой динамики в том, что россияне стали позже вступать в брак. «Поздний брак, как правило, осознанный и потому практически исключает последующий развод», — заявил доцент кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. Также на крепость брака влияет рост цен на недвижимость. Иначе говоря, ипотека укрепляет семьи, мотивирует находить компромисс в быту. Кроме того, в крупных городах пары предпочитают жить гражданским браком, а не зарегистрированным в ЗАГСе. «Это современная тенденция — иметь не брачные, а партнерские отношения», — сказал эксперт.

Не секрет, что изменения в семейном укладе - не просто любопытны ("а вот в наши-то времена все иначе было"), они имеют отношение к очень серьезной проблеме России - демографической. Чем стабильнее семьи (хоть официальные, хоть неофициальные) - тем больше нарождается детей, рабочих рук. Будущее страны связано с тем, как прирастает ее население, а пока с этим все очень плохо. Мы постоянно следим за ситуацией и за мерами, которые предпринимают власти по этому направлению. Пока похвастать властям нечем:

По инф. rosbalt.ru

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