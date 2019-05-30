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Представитель РПЦ: храм в Екатеринбурге всё равно построят и «все будут рады»

По инф. rosbalt.ru   
30 Мая 2019 г.
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Храм святой Екатерины в Екатеринбурге все равно построят. Такую точку зрения высказал пресс-секретарь патриарха Всея Руси священник Александр Волков. При всем уважении к Церкви, хочется отметить, что на наших глазах происходит подмена понятий: до сих пор не утихшие страсти в уральском городе развернулись не вокруг идеи построить храм - а вокруг места, где это планировалось сделать. А некоторым людям, близким к РПЦ, очень уж хочется представить протесты как некое "богоборчество" - которому православные мужество противостояли...

Пресс-секретарь патриарха: храм в Екатеринбурге всё равно построят и «все будут рады»

«Конкретная история с Екатеринбургом решится. Храм построят, на 100%. Построят не здесь, так в другом месте», — заявил священник.

«Все успокоятся и все будут рады. И те люди, которые сейчас ломали забор, они придут в храм и будут там крестить своих детей, отпевать родителей, отдавать своих детей в воскресную школу при этом храме…» — продолжил он.

По его словам, место в сквере для храма предложила не православная община, а местные власти, после чего были проведены общественные слушания и «все было законно».

  • Ситуация дошла до Кремля: президент РФ Владимир Путин призвал выбирать место для храма с учетом пожеланий горожан. После этого глава Свердловской области Евгений Куйвашев предложил обсудить варианты.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что протесты против строительства православных храмов в России — «экзотическое явление», а «храм никому не мешает».

Согласно опросу ВЦИОМ, 74% жителей Екатеринбурга считают неудачным местом для строительства храма святой великомученицы Екатерины сквер у театра драмы.

Напомним, строительство храма на месте популярного у горожан сквера вызвало настоящий раскол в обществе. Екатеринбуржцы обеспокоились тем, что лишатся любимого места для прогулок. Жители столицы Урала сперва устроили акции протеста против возведения храма на месте сквера рядом с Театром драмы, а затем попросили убрать забор. Особо активна была молодёжь — дело в том, что эта зеленая зона уже много лет является традиционным местом встреч и развлечений.

Власти пообещали подобрать новые места под возрождаемый Екатеринбургской епархией храм. При этом глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Он назвал строительство церкви «абсолютно благим делом». Сейчас в администрации Екатеринбурга обрабатывают 8,2 тысячи обращений граждан с предложениями по месту строительства нового храма. Направить предложения относительно площадки под собор можно через электронную приемную на официальном портале Екатеринбурга. После обработки всех заявок — на данный момент обработано около половины — пройдет голосование. Оно окончательно определит площадку для строительства нового храма.

Свою оценку ситуации в Екатеринбурге дал телеведущий Владимир Соколов. Он позлословил и назвал Екатеринбург «городом бесов», обвинив местных жителей в богоборчестве. Руководство РПЦ, в свою очередь, судя по всему, надеется что страсти утихнут — и собор удастся возвести на ранее намеченном месте.

Протесты против строительства православных храмов в России — «экзотическое явление», заявил по этому поводу патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает ТАСС. Он отметил, что храм на месте сквера никому не помешает.

Понятно, что и Владимир Соколов, и патриарх Кирилл высказываются не совсем в том ключе, в котором разворачивается ситуация. Происходит подмена понятий. Ведь екатеринбуржцы не против храма как такового, они против того, чтобы его строили на месте парка.

По инф. rosbalt.ru

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