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Соловьёв назвал екатеринбуржцев бесами. Они разозлились и решили дать ему тумаков
Polit.ru   
27 Мая 2019 г.
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Телеведущий Владимир Соловьев разозлил жителей Екатеринбурга, несколько раз назвав их бесами. Поводом для резких высказываний стали акции протеста, которые проходили на прошлой неделе в центре города — в сквере у драмтеатра, где власти согласовали нескольким крупным компаниям строительство храма святой Екатерины.

«Екатеринбург – город бесов. Кто расстрелял Николая Романова и его семью? Это город, в котором до сих пор ходят и гуляют бесы. Этот город разрушил свой Кафедральный собор и не восстановил его. Это город проявил себя бесами снова. Наследники бесов снова устраивают свой шабаш», — сказал он эфире радиостанции «Вести FM» на прошлой неделе.

В ответ на уничижительную реплику Соловьева уральский юрист Иван Волков, который создал «Комитет в защиту сквера», объявил, что намерен судиться с ведущим.

«Мы будем готовить исковые заявления от всех желающих горожан, и подавать в суд на зарвавшегося пропагандиста Владимира Соловьева! Так нельзя, Владимир Рудольфович! Вы оскорбили весь Екатеринбург уже повторно, целый город-миллионник, целый регион! Уральцы имеют чувство собственного достоинства, и готовы отстаивать его в суде! Вы же явно умный человек, но не мудрый, раз не понимаете, что, своими высказываниями вы показываете реальное отношение, сами знаете кого, ко всем уральцам», – написал он в своем инстаграме.

Рядовые горожане также восприняли без восторга заявление телеведущего. Один из них дозвонился в эфир Соловьева на «Вести FM» и задал вопрос, для чего нужен храм в Екатеринбурге тем, кто относит себя к другим конфессиям.

«Меня спрашивает бес из Екатеринбурга под именем Максим, без образования. Он пишет: "Зачем иудею православный храм в городе Екатеринбурге?". А потому что я, иудей, тебя, Максимка, и бесов твоих гоняю, гонял и буду гонять. Понял? И ты, бес мелкий, хотя и боишься даже о себе рассказать, знай: вижу тебя насквозь, еще приеду в Ебург вас, чертей, гонять! И таких бесов там набралось несколько тысяч», – приводит цитату Соловьева РИА «Новый День».

Тогда же Соловьев сообщил, что жители Екатеринбурга подали на него жалобу в центр «Э» (противодействия экстремизму ФСБ России).

«Давайте, с удовольствием с вами, бесами, буду в суде биться. Давайте, бесы, кучкуйтесь с радостью! Коль судьба моя изгонять из вас бесов, с радостью», – добавил он.

На этом претензии горожан, равно как и злословие телеведущего в адрес жителей уральской столицы, не закончились. Известный екатеринбургский адвокат Андрей Бельянский также подал заявление в управление Генпрокуратуры РФ по УрФО с требованием проверить заявления Соловьева «на предмет наличия информации в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство, общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу».

По словам адвоката, решение обратиться в Генпрокуратуру он принял, поскольку тоже является жителем Екатеринбурга, и ему неприятны заявления Соловьева.

Кроме того, на портале Change.org появилась петиция, которую создала местная активистка Евгения Чудновец в соавторстве с юристом Алексем Салимулиным и которая требует привлечь Соловьева к уголовной ответственности. В настоящий момент ее подписали больше тысячи человек. Авторы считают, что слова Соловьева можно квалифицировать по ст. 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды».

Вступились за весь екатеринбуржцев и другие люди. Житель города Антон Дербенев объявил на своей странице в фейсбуке сбор средств на то, чтобы поехать в Москву и «дать леща» Владимиру Соловьеву. Нужная сумма в итоге была найдена, уралец добрался до столицы и даже выложил на своей странице фотографию на фоне входной группы ВГТРК, где находится студия «Вести FM», однако с ведущим он пока так и не встретился.

Ранее Соловьев, комментируя намерение жителя Екатеринбурга, предложил ему ознакомиться с содержанием Уголовного кодекса.

«Меня совершенно не интересует реакция бесноватых. У нас уже есть такие любители от Мамаева до Кокорина, которые сидят. Ведь он хочет дать кому-то леща? У них там есть академия боевых искусств как раз в Екатеринбурге, откуда вышли люди, разгонявшие бесов, которые, подняв руки, говорили "Мы за храм". Зачем ему так далеко ехать? Он не хочет к ним подойти, выяснить, что и как?», — приводит слова Соловьева портал iReactor.

В свою очередь, журналист из Краснодара Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль, поскольку тот, по мнению представителя СМИ, оскорбил не только екатеринбуржцев, но и «все остальное уважающее себя общество».

Как и предполагал Гурьев, от поединка Соловьев отказался, обвинив журналиста в попытке самопиара.

«Человек-пельмень должен писать Человеку-дуршлагу. Я не практикующий врач-психиатр, чтобы отвечать. Человеку нужна помощь, человеку нужна слава. А следующий кто напишет, Тортик Наполеон? Человек-Чебурек?» – сказал газете «Взгляд» Соловьев.

Гурьев в ответ на это заявил, что его предложение еще в силе, и он ждет, что телеведущий еще передумает и согласится.

Polit.ru

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