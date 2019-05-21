В Екатеринбурге всё-таки решили убрать «забор раздора»

В Екатеринбурге снесут ставший поводом для протестов забор в сквере у Театра драмы. Демонтируют ограждение по просьбе митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Фактически, забор превратился в символ раздора. А скандал, который он символизирует - прогремел на всю страну...

Об этом сообщил директор «Фонда святой Екатерины» Александр Андреев.

«Митрополит Екатеринбургский обратился в фонд с просьбой убрать забор. Мы, безусловно, откликнулись на этот призыв ради мира и согласия в нашем городе. Забор будет убран в ближайшее время, строительная площадка сохранится за нами, мы имеем на нее полное право и будем дожидаться результатов опроса», — сообщил он.

«К сожалению, события последнего времени показали, что город утонул во лжи. Мы оказались сметены потоком не столько злонамеренной дезинформации, политических манипуляций и технологий цветных революций, сколько страхами и недоумениями недоинформированного городского сообщества о проекте строительства. Кроме этого, я понимаю опасения людей, которые много раз в городской истории последнего времени наблюдали за неисполнением прежде данных обещаний. Нам необходимо время для широкого обсуждения будущего благоустройства сквера, и может быть, даже изменения его проекта. Екатеринбургская епархия заинтересована в том, чтобы улучшение городского пространства и его озеленение стало общим нашим общегородским делом. Забор вокруг строительной площадки, к сожалению, в настоящее время превратился в символ раздора. Но мы знаем, что мосты и заборы возводятся из одного материала. Сегодня от нас зависит наведение мостов, восстановление согласия и продолжение конструктивного диалога о ситуации. Поэтому я обращаюсь к вам с просьбой удалить забор с территории строительства храма», — говорится в письме, которое Екатеринбургский митрополит Кирилл направил утром 20 мая в «Фонд святой Екатерины».

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Напомним, строительство храма на месте популярного у горожан сквера вызвало настоящий раскол в обществе. Екатеринбуржцы обеспокоились тем, что лишатся любимого места для прогулок. На минувшей неделе в городе прошли акции протеста, в результате которых задержали около ста человек.

Власти пообещали подобрать новые места под возрождаемый Екатеринбургской епархией храм. При этом глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Он назвал строительство церкви «абсолютно благим делом».

Он посетовал, что место, выбранное строителями, разъединило людей, и допустил, что к этому могли привести «ошибки», допущенные властью и им лично и нужно приложить усилия, чтобы их исправить.

Активисты на встрече с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским высказались за референдум по скверу у Театра драмы. Градоначальник заметил, что его проведение обойдётся очень дорого, но тем не менее, согласился сделать такое предложение депутатам Гордумы. Также инициативные горожане на встрече с мэром попросили убрать возникший в сквере забор.

Тем временем суды стали снижать срок ареста протестующим, задержанным на месте противостояния с крепкими сторонниками строительства храма и с омоновцами. Так, одному активисту пять суток ареста заменили тремя сутками.

По инф. rosbalt.ru

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