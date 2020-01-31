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Если верить чиновникам: жизнь в России... подешевела!
Марина Ярдаева, rosbalt.ru   
31 Января 2020 г.
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Чиновники поняли, что им не хватает денег на обещанные народу Путиным щедроты. И, как обычно, стали подгонять цифры.

Если верить чиновникам: жизнь в России... подешевела!

В Министерстве труда пересчитали прожиточный минимум. В меньшую сторону. И случилось это аккурат после того, как чиновники прикинули, сколько миллиардов придется потратить на новые путинские пособия.

По числу тех, кто не может обеспечить себе прожиточный минимум, в России сегодня считают количество малоимущих, нуждающихся в социальной помощи и различных доплатах. Размер которых устанавливается, исходя из величины этого самого минимума.

А еще прожиточный минимум — это отличный инструмент для статистических манипуляций. Понижаем его на 2-3% — и вот в стране на миллион меньше бедных. Мелочь, а приятно.

Сейчас и без того стыдные 11 тысяч с копейками решили урезать еще на 3,7%. Чиновники, естественно, сразу поспешили успокоить возроптавший народ: дескать, прожиточный минимум только за IV квартал 2019 года понизят, а рассчитывать все будут, отталкиваясь от уровня II квартала. Нас пытаются убедить, что понижение чисто формальное — просто стоимость потребительской корзины чуть просела: капуста с картошкой, понимаете ли, подешевели... и еще лук со свеклой.

Проезд подорожал почти во всех регионах? В Петербурге взносы на капремонт выросли почти в два раза? Плату за детские сады подняли? Инфляция? Не знаем ничего... капуста же, потребительская корзина...

Дело, конечно, совсем в другом. Просто в правительстве очень разволновались. У них там, кажется, дебет с кредитом никак не сходится. Министры кое-что посчитали — и прослезились. Выяснилось, например, что на одни только детские пособия от трех до семи в 2020 году потребуется 159 млрд рублей. Причем это не для всех, только для малоимущих.

В нынешнем году размер выплаты составит всего 5,5 тыс. рублей в месяц — 66 тыс. за год. Поделим 159 миллиардов на 66 тысяч и получим, что в стране более 2,4 млн бедных дошколят. Треть от общего числа детей этого возраста. Не верите — посчитайте сами, статистика рождаемости у нас пока не засекречена.

Полгода назад мы узнали, что в России в бедности живет каждый четвертый ребенок. Страна была в шоке. И вот новое дно: среди дошкольников в нищете прозябает каждый третий. А среди многодетных семей малоимущих 52,6%. И, видимо, станет еще больше — нас же всех призывают активнее размножаться, в том числе соблазняя пособиями.

Такую ораву нуждающихся в нынешних экономических условиях не прокормить. Стало быть, ее надо сократить. В народе давно гуляют шутки про налог на голодающих. Ну вот снижение прожиточного минимума — это такой завуалированный налог и сеть. Кстати, детский минимум собираются урезать больше, чем для работающих и пенсионеров, — на 4,2%.

Потому что денег нет. Это легко понять, если посмотреть, как лихорадочно жонглируют чиновники цифрами. Все в спешке перекраивается. И в конечном счете ничто ни с чем не сходится. Порой доходит до смешного.

Неделю назад нам говорили, что на исполнение президентских обещаний потребуется 4,5 трлн рублей в течение пяти лет. Теперь уже — что 4,1 трлн. А иногда звучат суммы в 400-500 млрд ежегодно — вот и умножьте сами на 5 лет.

  • «Социальный» вице-премьер Татьяна Голикова хвастается, что на выплаты по материнскому капиталу в 2020 м году уйдет 122 млрд, а в следующем — вообще 250-290 млрд. При этом в 2017-м председатель правления Пенсионного фонда Максим Топилин сообщал, что на обеспечение по маткапиталу в 2018-м в ПФР перечислят 330 млрд (это когда ни о каком сертификате за первого и речи не шло). То есть обязательств власть взяла больше, а денег на это планирует потратить меньше. Чудеса!

Еще один важный момент: к размеру прожиточного минимума привязывается минимальный размер оплаты труда. Это положение Путин сейчас даже хочет закрепить в Конституции — как прогрессивное и якобы что-то там народу гарантирующее.

И вот прожиточный минимум ползет вниз. Получается, роста зарплат не предвидится. Значит, и о повышении производительности труда и разгоне экономике можно только мечтать.

  • При этом с МРОТ тоже мухлюют. Если до 2007 года в Трудовом кодексе была оговорка, что этот показатель не может включать в себя никакие надбавки, премии, стимулирующие выплаты, то потом эти уточнения незаметно исчезли.
  • В ходе обсуждения поправок в Конституцию предлагалось вернуть положение, что МРОТ — это только оклад. Но в правительстве отказались, посчитав, что из-за такого решения казна будет терять примерно 400 млрд рублей в год только на зарплатах бюджетников! То есть фактически признали, что работающие люди недополучают столько, сколько власть соблаговолила потратить на милостыню.

Дальше будет еще печальнее. Думается, тенденция на снижение прожиточного минимума и МРОТ продолжится. Не обязательно в абсолютном выражении, просто индексация будет отставать от инфляции. А если кто возмутится, так чиновники все растолкуют — скажут, редька с хреном подешевели.

Через год, к слову, нас ожидает серьезный пересмотр состава продовольственный корзины. Отредактируют ее с поправкой на ЗОЖ. Ну, вы понимаете: мясо вредно, в рыбе ртуть — ешьте картошку и будьте здоровы.

По инф. rosbalt.ru

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