В какую сумму обойдется реализация идей Путина? Названа цифра

Министерство финансов РФ произвело окончательные расчеты дополнительных бюджетных расходов по финансированию мер, анонсированных президентом Владимиром Путиным в январском послании Федеральному собранию. Цифры поражают воображение - но, надо полагать, они по карману России. Вопрос только - из какого кармана будут браться: из сокращения трат на геополитические причуды и роскошества государственных олигархов? Или из кармана простых граждан, путем повышения налогов?

Как заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов, до 2024 года дополнительные расходы составят 4,128 трлн рублей.

При этом, уточнил министр, основную часть средств — 3,77 трлн рублей — возьмет на себя федеральный бюджет, еще 357,8 млрд рублей надлежит обеспечить регионам.

В частности, на поддержку малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет пойдут 1,3896 трлн рублей, на выплаты материнского капитала — 1,2327 трлн рублей.

По теме, в которой далеко не все так просто и радужно, как представляет официальная пропаганда:

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Напомним, в минувший понедельник Путин поручил правительству обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией мер, озвученных им в послании Федеральному собранию. Также кабинету министров поручено при необходимости внести поправки в федеральный бюджет. Как сообщается на сайте Кремля, срок исполнения поручения — до 15 апреля.

Поправки будут вноситься в ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и «О бюджете Пенсионного фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Как подсчитали экономисты, на поддержку малоимущих семей в 2020 году власти выделят 125 млрд рублей, а в 2021-м — 200-250 млрд. Объем выплат по материнскому капиталу в текущем году увеличится на 335 млрд рублей, в следующем — на 350 млрд рублей. Остальные средства будут направлены на прочие формы поддержки, такие как компенсация регионам в связи с сокращением поступлений налога на прибыль.

15 января 2020 года, оглашая послание Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал при рождении первенца. Маткапитал составит 466 тыс. 617 рублей. По словам главы государства, срок введения этой поддержки будет отсчитываться уже с 1 января 2020 года. Выплаты за второго ребенка увеличат до 616 тыс. 617 рублей. Программу маткапитала планируют продлить до конца 2026 года.

Кроме того, Путин предложил ввести с 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет. По его словам, на первом этапе выплаты составят «половину прожиточного минимума — 5,5 тысячи». «Но это не всё. Мы должны будем понять и оценить, как работает эта система, и если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тысячи, сделаем следующий шаг. Будем выплачивать со следующего года уже целиком (в каждом регионе по-разному), будем выплачивать полный ПМ, это 11 с лишним тысяч. Здесь цифры, повторяю, тоже будут разные, но примерно, в среднем это будет 11 тысяч на ребёнка в месяц», — указал президент.

По инф. rosbalt.ru

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