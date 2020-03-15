Дуболомство: школьников и молодежь втягивают в пропаганду «путинской Конституции»

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Девятиклассникам школы № 10 города Таштагол Кемеровской области задали написать сочинение о поправках в Конституцию, которые предложил внести президент Владимир Путин. За отказ от задания ученикам пообещали поставить двойки. Также их попросили поучаствовать в конкурсе плакатов на эту же тему, рассказал в Facebook отец одной из учениц Вячеслав Чернов.
Этот пост он опубликовал 11 марта и на него сразу обратили внимание СМИ. По словам Чернова, на следующий день учительница сообщила, что задание было необязательным, и плохие оценки за его невыполнение ставить не будут.
После этого журналисты попросили Чернова дать контакт родителя, который подтвердил бы, что такое задание действительно было. Но никто из родителей не согласился.
«Люди боятся сказать, что их ребенку задано домашнее задание написать сочинение на тему будущего, которое принесут поправки в Конституцию. <…> Одна девочка сообщила, что ее мама не станет подтверждать эту информацию, потому что она патриотка», − написал Чернов в следующем посте.
В администрации школы объяснили, что сочинение попросили написать для конкурса молодежи «Моя законотворческая инициатива». Задание в первую очередь дали девятиклассникам, которые намерены сдавать экзамен по обществознанию и «изучают основной закон страны». Также в администрации уточнили, что некоторые школьники уже сдали работы.
15 января во время послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию. Поправки предполагают ужесточить требование к кандидатам в президенты, закрепить статус и роль Госсовета и ограничить приоритет международного права. Изменения внесут в главы Конституции с третьей по восьмую. Первая, вторая и девятая главы останутся прежними.
2 марта Путин предложил закрепить в основном законе понятие брака как союза мужчины и женщины, а также закрепить положение о правопреемстве России в отношении Советского Союза, запретить умаление подвига народа в Великую Отечественную войну. Также среди поправок есть запрет муниципальным служащим иметь иностранное гражданство и счета за рубежом, положение о русском народе как государствообразующем и положение о недопустимости отчуждения частей территории России и призывов к этому. Помимо этого, поправки Путина предусматривают упоминание Бога в Конституции. Последней же, самой скандальной, поправкой (ее внесла 80-летняя космонавтка Валентина Терешкова) стало фактическое разрешение Путину переизбираться на этот пост аж до 2036 года.
11 марта Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о поправках в Конституцию. После его поддержал Совет Федерации и регионы. Всероссийское голосование запланировано на 22 апреля.
Все эти новации, серьезно меняющие систему политического руководства страной - являются предметом ожесточенных споров: экспертов и политиков, пользователей соцсетей и "простых граждан на улицах"... И совершенно недопустимо втягивать в этот неоднозначный процесс детей! Тем более, что и у большинства взрослых-то — нет еще целостной картины: из чего состоят многочисленные поправки, за которые им предстоит проголосовать как за "комплексный обед"...
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Преподаватели юридического факультета Тверского государственного университета сообщили студентам, что они должны записаться в «Волонтеры Конституции» или им не дадут сдавать диплом, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на журналиста Владимира Федулова, которому об этой ситуации рассказали студенты. Один из них на условиях анонимности подтвердил эту информацию.
По словам Федулова, студентам также пообещали дать дополнительные баллы и «лучшее отношение», если они станут частью «Волонтеров Конституции». Но желающих поучаствовать в проекте оказалось недостаточно, и учащимся всех курсов «попросту начали угрожать несдачей диплома». В итоге они выполнили требование, так как «проблемы с учебой никому не нужны».
Федулов рассказал, что 12 марта декан юридического факультета издала специальное распоряжение. В нем говорилось о необходимости «организовать участие обучающихся в проекте "Волонтеры Конституции"». Также отмечалось, что это сформирует у студентов «способность соблюдать законодательство», «готовность к саморазвитию» и «осознание значимости своей профессии».
В деканате факультета эту информацию не подтвердили. Также там уточнили, что декан сейчас в отпуске.
«Волонтеры Конституции» должны ходить по квартирам и рассказывать о голосовании 22 апреля, раздавать в торговых центрах значки и памятки и «агитировать в день голосования».
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Девятиклассникам школы № 10 города Таштагол Кемеровской области задали написать сочинение о поправках в Конституцию, которые предложил внести президент Владимир Путин. За отказ от задания ученикам пообещали поставить двойки. Также их попросили поучаствовать в конкурсе плакатов на эту же тему, рассказал в Facebook отец одной из учениц Вячеслав Чернов.
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