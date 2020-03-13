«Нам показали спектакль»

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Юристы и политологи – об обнулении президентских сроков и о том, какими будут последствия для страны
Государственная дума 10 марта утвердила законопроект о поправках в Конституцию РФ во втором, основном чтении. Среди прочих была одобрена поправка депутата Валентины Терешковой – об обнулении предыдущих президентских сроков. Таким образом лицо, ранее занимавшее или занимающее сейчас должность президента, сможет снова стать кандидатом в президенты. После этого в Госдуму приехал Владимир Путин, выступил перед депутатами и согласился на их предложение обнулить предыдущие сроки и готовиться к новому.
«Спектр» попросил политологов и юристов прокомментировать произошедшее. Многие увидели в происходящем яркий спектакль.
Алексей Федяров, юрист, глава юридического департамента фонда «Русь сидящая» говорит, что все произошедшее не укладывается в правовые рамки. «То, что произошло сегодня – это изменение основ конституционного строя. Так можно это назвать, если выбрать очень мягкие формулировки. А с человеческих, а не с юридических позиций наблюдать, как несколько сотен человек поддакивают подобным инициативам – отвратительно. Но мы сами такую протоплазму породили, – уверен юрист. – Это будет не монархия даже, это будет какая-то вивисекторская подделка. Беззубый крокодил с ушами чебурашки. Но этот крокодил, тем не менее, будет править огромной территорией. Меня сегодня не как юриста, а как писателя волнует вот эта парламентская протоплазма. Где люди? Куда они делись? Или их там не было?».
То, что произошло сегодня, сводит на «нет» все гипотезы о том, каким образом будет осуществлен трансфер власти, считает публицист и политолог Федор Крашенинников. «После решения о внесении поправок в Конституцию люди гадали, как это будет? Рассуждали о Госсовете, о Белоруссии. Но Путин пошел самым простым и незатейливым путем. И не потому, что он сам себя назначит бессменным президентом, а потому, что такое решение примет Конституционный суд. И все его будут просить остаться президентом. Население сейчас полностью исключено из участников принятия решений. Когда Путин делает загадочное лицо и говорит: «как скажет Конституционный суд», то всем понятно, как именно он скажет после внесенных поправок, благодаря которым Конституционный суд стал полностью зависим», – уверен политолог.
Политолог Константин Калачев назвал события в Госдуме «шикарной драматургией». «Многим экспертам теперь по теме досрочных выборов в Госдуму на ходу придется переобуваться. А Путин выступил красиво. Он и возможность маневра себе создал с обнулением, и интригу сохранил. Настоящий политик. Не может ведь он бросит страну, если та в кризис войдет. А на подъеме – обязательно передаст. Когда, как сказал Путин, «накопится жирок». Пока с жирком на фоне падения цен на нефть предстоит расстаться. Тем более что это предложение по обнулению сроков явно поможет поднять явку при голосовании за поправки. Оно создает интригу, в которой мобилизуются и те, кто за, и те, кто против», – отмечает Калачев. По его мнению, отличительной чертой не всех, но многих поправок к Конституции является то, что они оставляют место для развилок в будущих решениях. «Одним махом сегодня была решена проблема «хромой утки», поскольку у Путина появится право баллотироваться на будущих выборах», – говорит эксперт.
С ним согласен публицист и политолог Иван Преображенский. «Решение Владимира Путина стратегической роли не играет. Главное – он решил продлевать полномочия, а способ, который он выбрал, вторичен, – считает эксперт. – Нам показали спектакль, который должен был заставить публику выдохнуть радостно и сказать: не будет монархии, не будет досрочных выборов и власти Госсовета. Власть решили узурпиповать цивилизованным путем. В реальности мы по-прежнему не знаем ничего. Как показало 10 марта 2020 года, Кремль может в течение получаса назначить и отменить любые выборы, и выступить против просто некому. Конституционный суд, и в этом тоже никто не сомневается, продлит любые полномочия и удовлетворит любые запросы Владимира Путина».
Юрист Алексей Федяров отмечает, что, скорее всего, Россия сохранит внешние атрибуты демократической федерации в виде квази-выборов, которые будут имитировать законность происходящего. Однако, по его мнению, подобная конструкция продержится недолго. «Долго не потянут, – говорит он. – Удельный вес внутренних противоречий в элитах приведет в результате к развалу».
Предложение депутата Александра Карелина провести досрочные выборы в Государственную думу приняли бы, если бы его поддержали все фракции. Однако лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече президента с главами фракций выступил против поправки Карелина, что привело к отказу от досрочных парламентских выборов. По словам близких к администрации президента источников издания, Кремль рассчитывал провести досрочные парламентские выборы в сентябре. Поправка Карелина была согласована с внутриполитическим блоком администрации президента, однако позиция Владимира Путина заключалась в том, что голосование по поправке должно быть консолидированным. Иными словами, для принятия поправки требовалась поддержка всех фракций.
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