Поправки в Конституцию: все-таки власти предложат вам «комплексный обед». Это неумно и унизительно

Бюллетень для общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию будет «очень простым». В нем будет только один вопрос: «Согласны ли Вы с поправками в Конституцию РФ?» и ответы «да» или «нет». Об этом рассказал журналистам сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Основной закон и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
По его словам, сообщает ТАСС, пока формат бланка для голосования официально не утвержден. Но работа уже идет, добавил Крашенинников. Он отметил: в рабгрупппе считают, что и сам процесс голосования, и вся процедура должны быть максимально простыми. При этом бюллетень будет снабжен знаками спецзащиты для избежания «вбросов» и предупреждения возможных провокаций в ходе голосования, добавил депутат.
Ранее Крашенинников говорил, что общероссийское голосование по изменениям в Конституции пройдет до майских праздников, в будний день, который сделают выходным.
Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправках Конституции. Второе чтение намечено на март.
Итак, что нам сообщили? А то, что власти максимально быстро готовятся провести максимально простое действо: одобрение всего комплекса изменений в Основной закон - одной галочкой. Между тем, как мы знаем, туда вносятся совершенно разнородные идеи. Это и симпатичные простому народу индексации пенсий и соцпособий - и тревожащие политиков пункты о наделении особой (пока непонятной совершенно!) властью Госсовета, возрастающий контроль исполнительной власти над судом и муниципалитетами... Все это представляет из себя "комплексный обед" из ингредиентов, никак логически между собой не связанных. Скорее всего, расчет простой: большинство народу проголосует за социальные блага - и заодно за малопонятные изменения, меняющие порядок управления страной.
То, что на эту политическую уловку клюнут люди малограмотные и простодушные - не их вина, конечно. А вот те, кто поумнее - окажутся в моральной ловушке, довольно унизительной. Потому что это как ребенка спросить - "А ты кого больше любишь, папу или маму?" (ну не измеряемы в хорошей семье такие чувства как любовь, в принципе!) Проголосовать "за" весь список непонятных поправок - значит покривить душой, отдать свой голос за туманные перспективы. Проголосовать "против" - оказаться в рядах "врагов государства". Зачем ставить людей в нелепое положение?
...И, естественно, нелепость ситуации обостренно воспримет молодежь - те думающие представители юного поколения, у кого уже нет инстинкта "единодушного одобрямса" решений "партии и правительства". Если поглядеть сейчас в соцсети и на форумы, где обсуждают политику люди помоложе - увидим, как анекдотически они воспринимают происходящее. Власти, похоже, не понимают - что сами на пустом месте порождают критическое к себе отношение.
Бюллетень для общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию будет «очень простым». В нем будет только один вопрос: «Согласны ли Вы с поправками в Конституцию РФ?» и ответы «да» или «нет». Об этом рассказал журналистам сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Основной закон и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
22 февраля в США при попытке осуществить полет на самодельной ракете во время съемок научно-популярной программы погиб американский астронавт-любитель Майкл Хьюз по прозвищу Безумный Макс, который придерживался мнения, что Земля плоская, сообщает Science Channel.
"(...) Фасад из красного кирпича на тихой улице недалеко от бульварного кольца Москвы. Здесь, в бывшем здании Евангелической больницы, располагается отдел исследований мозга, наследник вековой научной истории, в настоящее время объединяющий несколько лабораторий высокого уровня, занимающихся изучением мозга и его патологий. Это место также известно тем, что здесь размещены две уникальные коллекции: "Музей эволюции мозга", где представлены тысячи образцов животного и человеческого происхождения, и особенно "Пантеон мозга", в котором хранится головной мозг более двадцати великих деятелей СССР в сфере науки, культуры и политики, в том числе Ленина и Сталина. Изданию Le Figaro была предоставлена редкая возможность посетить это место, долгое время остававшееся недоступным и секретным.
Ученые выяснили, что рак мочевого пузыря можно диагностировать с помощью простого биомаркера в моче. Он может указывать на наличие заболевания за 10 лет до появления симптомов, сообщает UfaTime со ссылкой на материалы исследования из EbioMedicine.
СМИ выяснили, сколько стоит учеба звездных наследников за границей. Известно, что многие российские знаменитости отправляют своих детей учиться в престижные колледжи США, Англии, Бельгии и других стран.
В случае ухода российского президента Владимира Путина со своего поста страхи россиян в первую очередь связаны с обострением борьбы за власть между различными политическими силами и новым переделом собственности. Об этом говорится в докладе, подготовленном центром политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым.
Камин не особо привычен для городских квартир, хотя сейчас можно купить электровариант такого удовольствия. А вот в загородных домах камины встречаются гораздо чаще. Этот элемент несет своим присутствием не только благородную красоту интерьеру, он также дает дому тепло и создает особую атмосферу. К слову, большой выбор каминов предлагается здесь: pechi-kaminy-kotly.ru. Также в этом интернет-магазине можно найти: банные печи, печи-камины, котлы и дымоходы.
В Санкт-Петербурге людей всколыхнуло событие: блокадную булочную на Каменноостровском, 29 закрыли. На ее месте появится сетевая пекарня Вольчека. Как сообщили корреспонденту в организации, которая займет помещение, дата открытия точки пока не известна, сейчас идет набор персонала.
В этом году число бюджетных учебных мест в вузах России вырастет на 33,7 тыс. Об этом РБК заявил новый министр науки и высшего образования Валерий Фальков, пояснив, что общее число бюджетных мест в вузах вырастет до 550 тыс.
Зима в российском футболе — «мёртвый сезон». Серьёзных событий на полях нет, и пустоту заполняют всевозможные слухи — чаще всего кадровые. Вот и опять в который уже раз пошли разговоры о дальнейшей судьбе тренера Юрия Сёмина. Который, впрочем, к этому давно привык и внимания, как он сам говорит, не обращает.
32 года и 46 лет — именно в этом возрасте бывает самый лучший секс. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Университета Миннесоты и Государственного Нью-Йорского университета. Напомним, наш портал для старших поколений придерживается точки зрения: секс в зрелом и пожилом возрасте очень даже полезен, и когда как не в наши годы - открыто и честно говорить "об этом"? Давно уж не мальчики-девочки уже, нечего стесняться (но хвастать постельными подвигами напропалую тоже некрасиво)...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.