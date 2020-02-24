Поправки в Конституцию: все-таки власти предложат вам «комплексный обед». Это неумно и унизительно

Бюллетень для общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию будет «очень простым». В нем будет только один вопрос: «Согласны ли Вы с поправками в Конституцию РФ?» и ответы «да» или «нет». Об этом рассказал журналистам сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Основной закон и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, сообщает ТАСС, пока формат бланка для голосования официально не утвержден. Но работа уже идет, добавил Крашенинников. Он отметил: в рабгрупппе считают, что и сам процесс голосования, и вся процедура должны быть максимально простыми. При этом бюллетень будет снабжен знаками спецзащиты для избежания «вбросов» и предупреждения возможных провокаций в ходе голосования, добавил депутат.

Ранее Крашенинников говорил, что общероссийское голосование по изменениям в Конституции пройдет до майских праздников, в будний день, который сделают выходным.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправках Конституции. Второе чтение намечено на март.

Итак, что нам сообщили? А то, что власти максимально быстро готовятся провести максимально простое действо: одобрение всего комплекса изменений в Основной закон - одной галочкой. Между тем, как мы знаем, туда вносятся совершенно разнородные идеи. Это и симпатичные простому народу индексации пенсий и соцпособий - и тревожащие политиков пункты о наделении особой (пока непонятной совершенно!) властью Госсовета, возрастающий контроль исполнительной власти над судом и муниципалитетами... Все это представляет из себя "комплексный обед" из ингредиентов, никак логически между собой не связанных. Скорее всего, расчет простой: большинство народу проголосует за социальные блага - и заодно за малопонятные изменения, меняющие порядок управления страной.

То, что на эту политическую уловку клюнут люди малограмотные и простодушные - не их вина, конечно. А вот те, кто поумнее - окажутся в моральной ловушке, довольно унизительной. Потому что это как ребенка спросить - "А ты кого больше любишь, папу или маму?" (ну не измеряемы в хорошей семье такие чувства как любовь, в принципе!) Проголосовать "за" весь список непонятных поправок - значит покривить душой, отдать свой голос за туманные перспективы. Проголосовать "против" - оказаться в рядах "врагов государства". Зачем ставить людей в нелепое положение?

...И, естественно, нелепость ситуации обостренно воспримет молодежь - те думающие представители юного поколения, у кого уже нет инстинкта "единодушного одобрямса" решений "партии и правительства". Если поглядеть сейчас в соцсети и на форумы, где обсуждают политику люди помоложе - увидим, как анекдотически они воспринимают происходящее. Власти, похоже, не понимают - что сами на пустом месте порождают критическое к себе отношение.

По инф. rosbalt.ru

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