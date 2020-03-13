Для Терешковой все ясно: кто несогласен с «Путиным до 2036-го» — не любят Россию

Депутат Госдумы Валентина Терешкова заявила, что отрицательное отношение к её поправке, позволяющей Владимиру Путину ещё два раза подряд пойти на президентский срок, свидетельствует о нелюбви к России.

«Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, я не хочу о них даже говорить», — приводит её слова ТАСС.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, вступился за Терешкову, пояснив, что выпады в её адрес по поводу внесенной поправки — это «атаки на нашу страну». Он также подчеркнул, что Владимир Путин для России важнее, чем нефть и газ.

Вам это все не кажется... ммм... странным? Валентина Терешкова, конечно, выдающийся (в прошлом) человек - но никакие былые заслуги не дают человеку права вот так, наотмашь, отказывать в патриотизме по факту несогласия с чьей-либо политической позицией!

Напомним, страсти вокруг Конституции разгораются нешуточные - ведь это, во многом, споры о будущем страны, которую мы все (пусть и по-разному) любим. О стране, в которой жить нашим детям и внукам:

По инф. sobesednik.ru

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